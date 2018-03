Donna di mezza età colta da un malore in Aereo volo decollato da Napoli devia il percorso per atterraggio di emergenza

In diretta un giornalista di Positanonews sul posto: Il volo EasyJet EZY2416 decollato da Napoli, alle ore 10.30, per Londra sta deviando percorso per atterrare, per emergenza a bordo, l’ aeroporto il Marco Polo di Venezia, dove è stato prestato soccorso.

Hostess stanno prestando un primo soccorso a donna di mezza età colta da malore. Stanno adoperando bombola di ossigeno.

Adesso la donna è stata ricoverata di urgenza all’Ospedale Marco Polo, a dopo aggiornamenti.