Domenica delle Palme a cura di Michele Pappacoda

a cura di Michele Pappacoda Oggi e domenica delle palme in tutte le chiese cattoliche si benedice il rametto di ulivo che resterà in casa fino al prossimo anno. Domenica delle Palme, oggi 25 marzo 2018: inizia ufficialmente oggi la Settimana Santa che ci porterà tra una settimana esatta alla Santa Pasqua. Si celebra infatti la domenica delle palme che ci proietta verso giorni di riflessione e grande emozione per il mondo cristiano cattolico e non solo. Sette giorni in cui ci saranno da rispettare diversi e importanti passi verso l´emozionante epilogo. Cosa accade esattamente nella Domenica delle Palme? La chiesa cattolica torna a raccontare l´arrivo di Gesù Cristo a Gerusalemme a cavallo di un asino con la folla da accoglierlo e gettando verso di lui appunto i rami di palma. Tutte le celebrazioni religiose, messe, all´interno della Santa Chiesa vedranno i parroci di tutta Italia benedire le palme che poi saranno portate per l´occasione a casa dai fedeli. In diversi paesi del nostro paese vengono formate confezioni addobbate proprio con le palme, una tradizione nata in Sicilia ma che vede protagonista il nostro paese anche in Liguria con i famosi parmureli di Bordighera e Sanremo. Un´altra curiosità ci porta poi nell´Europa del nord dove per ovvi motivi climatici non troviamo ulivi e allora i rami simbolici vengono sostituiti da fiori e dalle foglie intrecciate. Non solo i cristiani cattolici celebrano questa festa, perché per esempio i riti vengono ripetuti, con modalità molto simili, da ortodossi e protestanti. Sicuramente è l´evento del calendario liturgico che apre i festeggiamenti verso la Santa Pasqua che cadrà tra una settimana esatta quando il calendario quest´anno ci dirà 1 aprile 2018. Si celebra quindi un passo fondamentale del percorso di Gesù Cristo che ha dimostrato grandissima emozione e la possibilità di vedere diversi racconti legati all´evento. Sarà quindi importante recarsi alla Santa Messa per prendere i ramoscelli d´ulivo che potranno benedire anche le case degli italiani.