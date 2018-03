DIRETTA – Ravello, live dal luogo della frana: la strada per Amalfi riapre tra due giorni – VIDEO

Ravello. PositanoNews si è recata sul posto dove è avvenuta la frana che ha creato tanti problemi di viabilità, costringendo alla chiusura di un tratto della statale Amalfitana. Attualmente, come potete vedere dalle immagini, il passaggio avviene esclusivamente a piedi. Nonostante la celerità dei lavori, le ispezioni e i controlli sono rallentati a causa del maltempo, e come anticipato dalla nostra redazione la strada non verrà riaperta per domani, ma per dopo domani.

Il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, aveva parlato in esclusiva per PositanoNews: “Stiamo facendo davvero l’impossibile, chiaramente ci sono problemi tecnici e le condizioni del tempo ci stanno creando difficoltà. Abbiamo anticipato la conferenza dei sindaci a domani alle 17 ad Amalfi, sperando che si riesca a trovare una soluzione a questo problema che la Costiera Amalfitana vive da anni”.

Ecco la diretta esclusiva dal nostro inviato Michelangelo Nasto: