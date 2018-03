Di Maio “Governo senza Movimento Cinque Stelle insulto per la democrazia”. Renzi si dimette lunedì ma vuole PD all’opposizione

Di Maio “Governo senza Movimento Cinque Stelle insulto per la democrazia”. Lo ha detto in un messaggio su Facebook la disponibilità a parlare con tutti: “Abbiamo chiesto a tutti responsabilità per formare un governo presieduto dal M5S. Il Capo dello Stato ha richiamato tutte le forze politiche al senso di responsabilità. In questo momento il M5S è determinante, un governo senza di noi non si può fare a meno che – e sarebbe un clamoroso insulto alla democrazia – non decidano di fare un governo con tutti contro di noi ma in quel caso sarebbe la loro fine”.

“Noi per le individuazione delle presidenze delle Camere siamo aperti a tutte le forze ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come prima forza del Paese”, spiega ancora Di Maio, secondo il quale anche il governo “dovrà rispettare la volontà dei cittadini”. Di Maio attacca quindi il Rosatellum, che “i partiti hanno avuto la responsabilità di votare pur sapendo che avrebbe generato caos e instabilità, anzi proprio per questo l’hanno votata”, e dice: “Io sono molto sereno e invito gli italiani a stare tranquilli. Non è più il momento di guardare la politica con distacco ma è il momento di stare uniti, noi abbiamo bisogno del vostro sostegno e della vostra forza, è stato il segreto della campagna elettorale e sarà l’arma fondamentale per affrontare questa delicata fase”.

Sul fronte della Lega Salvini è considerato da tutti il prossimo premier. “Il candidato premier è Salvini. Lo hanno scelto gli elettori”, ha detto oggi il capogruppo uscente della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga – “Noi lo abbiamo detto con chiarezza non con delle primarie farlocche, dove vanno a votare dei 14enni cinesi, ma all’interno della cabina elettorale, gli elettori hanno scelto il candidato premier di centro destra. E’ Salvini, lo ha voluto la gente”. Smentendo così le voci che parlavano di un candidato alternativo del centrodestra.

Il Pd si spacca invece su un eventuale appoggio esterno a un governo Cinquestelle. Renzi, che lunedì formalizzerà le sue dimissioni da segretario, ha chiarito che il ruolo del Pd, seguendo la scelta dell’elettorato, sarà all’opposizione . Ma per alcuni, come Massimo Cacciari, solo un governo con il M5S senza ministri potrebbe salvare il Movimento.