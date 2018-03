Deliciae fictiles V.Conferenza internazionale sulle terrecotte architettoniche e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia

Dagli inviati di Positanonewstv che hanno partecipato all’evento riportando video foto e impressioni.

Napoli, 15-18 marzo 2018

Un grande evento scientifico, articolato in diverse giornate e programmato anche al MANN: si tratta di “Deliciae fictiles”, quinta conferenza internazionale sulle terrecotte architettoniche e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia.

Il convegno, organizzato dall’Università di Amsterdam e dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dopo un primo momento di confronto al Complesso di Sant’Andrea delle Dame, farà tappa all’Archeologico il 16 e 17 marzo, con tavoli e network di approfondimento a partire dalle 9.30; con la conclusione della sessione congressuale, domenica 18 marzo, sarà prevista una visita a Paestum.

Pur mobilitando illustri esperti della materia, “Delicia fictiles” non è un’occasione di confronto per soli addetti ai lavori, ma intende, piuttosto, fornire un quadro composito sulla cultura mediterranea di epoca pre-romana: una cultura ricchissima che, ancora oggi, ci insegna che l’integrazione è base imprescindibile per la crescita artistica ed intellettuale della società.

Giovedì, 15 marzo / Thursday, March 15th

Sede / Venue: Salone degli Affreschi, Complesso di S. Andrea delle Dame

14:30 Giuseppe Paolisso, Rettore; Rosanna Cioffi, Prorettore alla

Cultura; Maria Luisa Chirico, Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni

Culturali – Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ – Saluti

istituzionali / Institutional greetings

15:00 Patricia S. Lulof, Carlo Rescigno – Introduzione / Introduction

15:30 Christopher Smith – “Architectural Terracottas and the

Historian”

Session 1: WORKSHOPS, CRAFT COMMUNITIES AND

TECHNOLOGIES – Presidente / Chair: Ingrid Edlund-Berry

1.1: Mobility of Artisans and Artifacts

15:50 Nicola Giaccone – Università di Pisa – “La circolazione delle

terrecotte architettoniche su lunghe distanze”

16:05 Seth Bernard – University of Toronto – “The Occupational Mobility

of Terracotta Artisans and Building Craftsmen in the Epigraphy of

Hellenistic Italy”

16:20 Flavio Bacci – Independent researcher – “Antefisse e lastre

populoniesi: idee e maestranze itineranti alla luce delle nuove acquisizioni”

Comunicazioni / Communications

Marco Pallonetti – Università degli Studi di Salerno – “La mobilità artigianale e la

circolazione di matrici tra Cuma, Capua e Pompei”

16:35 Coffee break

1.2: Master Craftsmen

16:55 Rudolf Känel – Museo di Augusta Raurica – “Il cd. «Maestro

THVMA». Osservazioni sull’attività di un coroplasta greco a Fregellae”

1.3: Chaînes opératoires – Presidente / Chair: Charlotte Potts

17:10 Andrea Averna – Università degli Studi della Campania ‘Luigi

Vanvitelli’ – “Markers di cantiere e segni di numerazione nei rivestimenti

architettonici del Tempio B di Himera”

17:25 Rosalba Panvini* et alii – *Università degli Studi di Catania – “Gela:

per una definizione dei sistemi decorativi dei tetti e delle botteghe di

produzione tra VII e V sec. a.C.”

17:40 Margherita Bonanno*, Giulia Rocco*, Marcella Pisani*, Alessandra

Ghelli**, Ilaria Marinelli*** – *Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’;

**MiBACT – Segretariato Regionale per la Calabria; ***Independent researcher

– “Lastre di decorazione architettonica dalla villa cd. delle ‘Terme degli

Stucchi Dipinti’, Roma”

Comunicazioni / Communications

Ida Campanile*, Ilaria Cangiano** – *Università degli Studi della Basilicata;

**Independent researcher – “Le terrecotte architettoniche del Tempio della Pace: il

prodotto di una fabbrica templare pestana”

17:55 Discussione / Discussion

Venerdì, 16 marzo / Friday, March 16th

Sede / Venue: Museo Archeologico Nazionale di Napoli

9:30 Paolo Giulierini, Direttore – Museo Archeologico Nazionale di

Napoli – Saluti istituzionali / Institutional greetings

1.4: Technical Approaches – Presidente / Chair: Concetta Ciurcina

9:50 M. Costanza Lentini*, Jari Pakkanen** – *Polo Regionale di Catania

per i siti Culturali; **Royal Holloway University of London – “Naxos di Sicilia. Il

santuario sud-occidentale: restituzione 3D del tempio B”

10:05 Antonella Santostefano – Università degli Studi di Messina – “Tra

sapere tecnico e sperimentazione: la fabbrica di Gela attraverso l’analisi di

terrecotte architettoniche da due aree santuariali”

Comunicazioni / Communications

Gretchen Meyers, Ann Steiner, Ziqin Ni, Stanley Mertzman – Franklin & Marshall

College – “Roof Tile Production in a Diverse Craft Industry: New Geochemical

Evidence from Poggio Colla”

10:20 Discussione / Discussion

10:50 Coffee break

Session 2: TERRITORIAL CONTEXTS AND PRODUCTION

CENTRES

2.1: Magna Graecia

11:20 Gregorio Aversa – Polo Museale della Calabria, Museo Archeologico

Nazionale di Crotone – “I tetti achei d’Occidente: processi di produzione e

fisiologia dei materiali”

11:35 Armando Taliano Grasso*, Damiano Pisarra*, Alessandro

D’Alessio**, Domenico Miriello*** – *Università della Calabria, LABTAAC;

**Parco Archeologico del Colosseo; ***Università della Calabria, DIBEST – “Alla

periferia dell’‘Impero’: decorazioni architettoniche dalla chora sibarita”

11:50 Luca Basile – Centre Jean Bérard, USR 3133 CNRS / ÉfR –

“Decorazioni architettoniche fittili in Daunia tra V e III sec. a.C.: modelli di

riferimento e circolazione dei prodotti”

12:05 Natalie Wagner – Univ. degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ /

Humboldt-Universität zu Berlin – “Dall’artigianato arcaico alle produzioni

ellenistiche. Le terrecotte architettoniche ellenistiche di Capua”

Comunicazioni / Communications

Samantha Frese, Igor Pappone, Valentina Vecchio – Università degli Studi della

Campania ‘Luigi Vanvitelli’ – “Per il corpus delle terrecotte architettoniche di

Poseidonia”

Cosimo D. Diella*, Emanuele P. Guida** – *Università degli Studi di Firenze;

**Università degli Studi di Bari – “Le terrecotte architettoniche di Canne Fontanella:

nuove acquisizioni”

Sophie Crawford-Brown – University of Pennsylvania / American Academy in Rome –

“Mixing Traditions: The Architectural Terracottas from Minturnae”

2.2: Sicily – Presidente / Chair: Christopher Smith

12:20 Alexis Varraz – Université Aix-Marseille, Centre Camille Jullian /

MMSH – “Identifying Architectural Terracotta Production in Eastern Sicily:

a new Contribution from a Roof of Megara Hyblaea”

12:35 Concetta Ciurcina – Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi – “Le

terrecotte architettoniche da Kasmenai: revisione e nuovi dati”

12:50 Lunch break

14:15 Annalize Rheeder – University of Leiden / University of Augsburg –

“The production of terracotta roofs at Akragas, Sicily”

14:30 Maria C. Conti – Università degli Studi di Torino – “I tetti

monumentali e le officine di Selinunte nel VI secolo a.C.: apporti esterni,

creazioni locali, ricezione e trasmissione di modelli”

14:45 M. Amalia Mastelloni*, Giuseppe Sabatino**, Marcella di Bella***

– *Polo Regionale delle Isole Eolie, Parco Archeologico, Museo “L. Bernabò Brea”,

Lipari; **Università di Messina; ***Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

Palermo – “Terrecotte architettoniche di Lipari: influssi formali e dati

tecnici da analisi sperimentali”

Comunicazioni / Communications

Giancarlo Germanà – Accademia di Belle Arti di Palermo – “Alcune osservazioni sulle

terrecotte architettoniche nei monumenti dei Dinomenidi”

2.3: Greece and Asia Minor

15:00 Jane Kreiser – TU Darmstadt – “Northwestern Greek roofs.

Technical aspects and manufacturing processes from the sanctuary of

Spáthari”

15:15 Emre Ö. Öncü – Istanbul Archeological Museums / Istanbul Aydin

University – “Architectural Terracottas from Larisa (Buruncuk/Turkey) in

the Archaic Period: Construction Techniques and Manufacturing Process”

15:30 Discussione / Discussion

16:00 Coffee break

Session 3: POLITICS, STYLE AND ICONOGRAPHY –

Presidente / Chair: Françoise-Hélène Massa-Pairault

3.1: The Politics of Architecture

16:30 Audrey Gouy – Université de Pau et des Pays de l’Adour –

“Politique visuelle et pouvoir rituel en Italie préromaine. Réflexions sur la

fonction des systèmes décoratifs architecturaux entre interactions

artistiques et statut de l’artisan (VIIe-Ve siècle avant J.-C.)”

16:45 Pierluigi Giroldini – Soprintendenza ABAP per le Province di Siena,

Grosseto e Arezzo – “Le decorazioni architettoniche da Figline Valdarno (FI):

dal modello aristocratico all’attività di botteghe cittadine”

17:00 Lucia Amalia Scatozza Höricht – Università di Napoli ‘Federico II’ –

“Un sistema di rivestimento fittile condiviso a Pitecusa, Cuma e Pompei

nel primo Ellenismo”

17:15 Daniela Liberatore – Univ. degli Studi di Foggia – “Le terrecotte

architettoniche di Colle San Gorgio (TE): nuovi dati sul frontone”

17:30 Filippo Demma*, Francesco Belfiori** – *Parco Archeologico dei

Campi Flegrei / Univ. degli Studi di Camerino; **Univ. di Bologna – “Il santuario

romano di Monte Rinaldo nel Piceno: architettura, decorazione e culto”

17:45 Discussione / Discussion

Sabato, 17 marzo / Saturday, March 17th

Sede / Venue: Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Presidente / Chair: Mario Torelli

9:30 Giuseppina Manca di Mores – Accademia di Belle Arti ‘Mario Sironi’,

Sassari – “Circolazione di modelli e quadri simbolici in Sardegna: le

terrecotte architettoniche del tempio del Sardus Pater ad Antas”

9:45 Teresa E. Cinquantaquattro*, Maria M. Sica** – *Soprintendenza

ABAP dell’area metropolitana di Napoli; **Independent researcher -“Saepinum:

architettura templare, decorazi

3.2: Iconography

10:00 Peter Danner – Independent researcher – “Überlegungen zur

Entstehung der Akrotere in Kleinasien, Griechenland und Italien”

10:15 Françoise-Hélène Massa-Pairault – Directrice de recherche

émérite, CNRS – “Osservazioni su di un fregio da Cerveteri”

Comunicazioni / Communications

Henry Tschörch – Universität Halle-Wittenberg – “Picture Motives in the Ancient

Near East and Greece. The Question of Inspiration in Relation to Early Figurative

Architectural Terracottas in Central Italy”

3.3: Style

10:30 Claudia Carlucci – ‘Sapienza’ Università di Roma – “I ‘tetti anomali’

della fase di mezzo. Elementi decorativi tra la fine del VI e gli inizi del V

secolo a.C.”

10:45 Laura Ambrosini – ISMA, CNR – “Produzione di lastre di

rivestimento con fregi dorici a Palestrina in età ellenistica”

11:00 Discussione / Discussion

11:30 Coffee break

Session 4: NEW PERSPECTIVES AND DISCOVERIES

4.1: Etruria & Latium – Presidente / Chair: John Hopkins

11:50 Ingrid Edlund-Berry – University of Texas at Austin – “Traveling

Terracottas with Defined Networks between Italy and Sweden”

12:05 Elisabetta Govi – Università degli Studi di Bologna – “Il santuario

urbano di Marzabotto. Tecniche costruttive e frammenti della decorazione

architettonica”

12:20 Simonetta Stopponi – Università di Perugia – “Terrecotte

architettoniche dal Fanum Voltumnae”

12:35 Volker Kästner – Humboldt-Universität zu Berlin – “Fragmente

Etruskischer Tonpinakes aus Caere”

12:50 Vincenzo Bellelli – ISCIMA, CNR – “Le terrecotte architettoniche

del santuario del Manganello (Cerveteri)”

13:05 Lunch break

14:30 Attilio Mastrocinque*, Maria Chiara Marchetti**, Fiammetta

Soriano** – *Università degli studi di Verona / ‘Sapienza’ Università di Roma;

**Università degli studi di Verona – “Terrecotte architettoniche dalla Domus

cd. del Mitreo presso la Civita di Tarquinia (VT) – Campagne 2016-2017

dell’Università degli Studi di Verona”

14:45 Clementina Panella*, Carlo Rescigno** – *‘Sapienza’ Università di

Roma; **Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ – “Roma. I

materiali architettonici dagli scavi delle Pendici Nord Orientali del

Palatino”

15:00 Marco Fabbri – Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ – “La

decorazione architettonica della regia di età arcaica di Gabii”

15:15 Francesca Diosono*, Giulia D’Angelo** – *Ludwig-MaximiliansUniversität

München; **‘Sapienza’ Università di Roma – “Nemi in contesto. La

decorazione fittile delle diverse fasi del tempio di Diana tra vecchie

collezioni e nuovi dati dagli scavi stratigrafici”

15:30 Sandra Gatti – Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di

Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale – “Terrecotte

architettoniche dall’acropoli di Anagnia”

Comunicazioni / Communications

Silvia Racano – Polo museale dell’Umbria – “Le terrecotte architettoniche del

tempietto di San Faustino di Perugia”

Ilaria Menale – Independent researcher – “Lacunari fittili dal Mosconcino di Ceri –

Cerveteri (Roma)”

Ugo Fusco*, Desirè Di Giuliomaria** – *‘Sapienza’ Università di Roma; **Rheinische

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn – “Le terrecotte architettoniche dal santuario di

Campetti, area sud-ovest a Veio (RM)”

Valeria Ducatelli – Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ – “Frammenti di

terrecotte architettoniche tardo-arcaiche dall’arx di Gabii”

4.2: Magna Graecia – Presidente / Chair: Teresa E. Cinquantaquattro

15:45 Antonia Serritella, Maria L. Rizzo, Cristina Casalnuovo, Christian

Siani – Università degli Studi di Salerno – “Poseidonia: nuovi dati dal

santuario urbano meridionale”

16:00 Fabrizio Sudano*, Eleonora Grillo** – *Soprintendenza ABAP per

la città metropolitana di Reggio Calabria e per la Provincia di Vibo Valentia;

**Independent researcher – “La riscoperta del tempio ionico del Cofino di

Hipponion: nuovi materiali e antiche questioni”

Comunicazioni / Communications

Greta Balzanelli – Università degli Studi di Pisa – “Terrecotte architettoniche inedite

dalla Passoliera (Caulonia): una prima sintesi dei dati”

Eleonora Grillo – Independent researcher – “‘Nuove’ antefisse da Locri Epizefiri:

sileni, paniskoi e altri soggetti inediti”

16:15 Coffee break

4.3: Sicily

16:35 Giuseppina Monterosso – Museo archeologico regionale Paolo Orsi

– “Terrecotte architettoniche da Leontinoi: il santuario extraurbano di Scala

Portazza”

16:50 Giovanni Di Stefano – Università della Calabria – “Camarina

(Sicilia). Un nuovo frammento di kalypter hegemon dal santuario urbano.

Architettura dei tetti e produzioni locali in età arcaica”

Comunicazioni / Communications

Daria Di Giovanni – Independent researcher – “‘Vari tipi di cassette’ dall’Athenaion di

Siracusa”

Barbara Cavallaro – Independent researcher – “Rivestimenti fittili sicelioti dalla Sicilia

orientale: esempi di terrecotte architettoniche da Paternò (CT)”

4.4: Greece

17:05 Nikos Petropoulos – Independent researcher – “The terracotta

roof of the Late Archaic Temple at Trapeza (Achaea): A preliminary

presentation”

17:20 Gerhild Hübner – Universität zu Köln – “Considerations on a

rooftile ensemble of Classical times in Thermos (Aitolia)”

17:35 Mario Torelli – Conclusioni / Closing remarks

17:55 Discussione / Discussion

Domenica, 18 marzo / Sunday, March 18th

Gita a Paestum e mostra / Visit to Paestum and exhibition

Informazioni e registrazione / Info & registration: deliciae.fictiles@gmail.com

Immagine su concessione del MiBACT n.7 del 25/01/2018 – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria