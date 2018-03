Continua L’ alternanza scuola lavoro del Liceo scientifico Gaetano Salvemini di Sorrento con Positanonews. Questa volta siamo entrati nel regno del cioccolato di Piano di Sorrento e abbiamo scoperto come si fanno le uova di Pasqua. Ci siamo recati presso i laboratori della cioccolateria artigianale Deia, situata in Via Cavoniello 10, presso Piano Di Sorrento. Al punto vendita,vengono offerti prodotti artigianali di cioccolato pregiato, preparati con materie prime stagionali e locali, ma il vero punto di forza dell’azienda è l’abbinamento frutta secca-cioccolato.

Durante il periodo pasquale, vengono confezionati prodotti tipici di questa festività, tra cui , soprattutto, uova artigianali di ogni gusto e dimensione, con la possibilità, da parte del cliente, di scegliere personalmente la sorpresa da inserire all’interno.

Con l’aiuto dei pasticcieri, abbiamo creato le nostre uova nel laboratorio dell’azienda: dopo aver versato il cioccolato fondente liquido negli stampi, facendolo aderire alla superficie della forma e facendolo solidificare a temperatura ambiente, l’ abbiamo di rivestito di nocciole di Giffoni; dopo un breve periodo nel frigo a 4 gradi, il procedimento viene ripetuto per un secondo strato di cioccolato, con il quale si termina la preparazione.

Documentiamo la nostra golosa esperienza con foto: