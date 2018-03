De Magistris contro De Luca “Sei un disastro”. E si candida contro di lui

Uno scontro istituzionale, magari non voluto, ma dai toni di una violenza senza precedenti. Provocato da Vincenzo De Luca che viene registrato alla Direzione del Pd: «A Napoli abbiamo il più grande disastro amministrativo d’Italia, il sindaco concede basi ai violenti che vengono pilotati contro di me». La replica di Luigi de Magistris non si fa attendere: «Ormai il presidente della Regione è in un evidente delirio di onnipotenza. Va aiutato. È evidente dalle sue parole il disprezzo per Napoli. E sul fatto che io sia il mandante delle contestazioni che subisce mi calunnia». E lo scambio sembra quasi il primo assaggio di una campagna elettorale: quella per le regionali del 2020.

Ci ricasca, Vincenzo De Luca. Parla a ruota libera in un contesto che gli sembra «sicuro». Come nel fuorionda su La7 a marzo un anno fa, come con le «fritture di pesce» con 300 amministratori «amici» prima del referendum costituzionale. Come nella Direzione regionale dem di martedì scorso in una riunione a porte chiuse in un hotel del centro. Le sue parole, tuttavia, vengono registrate e sono dirompenti, perché finiscono fuori dal contesto della relazione di un dirigente di partito all’interno del suo partito. Acquistando un valore diverso. A meno che l’operazione non sia costruita ad arte per attaccare Luigi de Magistris e il risultato elettorale «in odore di camorra» dei 5 Stelle in Campania e allontanare l’attenzione dal tracollo elettorale dei dem proponendosi come unico punto di riferimento per un elettorato estraneo alla sinistra estrema e ai «populisti», quasi come se già fosse cominciata la campagna elettorale per le regionali del 2020.

Le parole di De Luca, così, sono infuocate: «A Napoli abbiamo il più grande disastro amministrativo d’Italia, abbiamo un sindaco che si presenta dicendo dobbiamo derenzizzare la città di Napoli, non c’è più agibilità democratica, e il Pd zitto – l’intervento del governatore – La Regione ha salvato la città di Napoli che senza la Regione sarebbe affondata. Ma c’è un problema di dignità: se uno offende il segretario del partito per me quello non può diventare un interlocutore. Cominciamo a recuperare la nostra dignità. Mi spiegate a Napoli cosa è il Pd? Chi siamo e cosa facciamo? Qui abbiamo il più grande disastro amministrativo d’Italia e il Pd zitto. Si regalano ai centro sociali luoghi pubblici per i quali il Comune paga la corrente e che diventano basi logistiche per spedizioni di aggressione. A Napoli non c’è più agibilità democratica, ve ne siete accorti? Non si può fare un’iniziativa pubblica senza aggressioni, e il Pd zitto».

Il tema è sviscerato con un affondo ulteriore: «I centri sociali vengono mandati, pilotati. In piazza del Plebiscito sono stati mandati contro di me durante una manifestazione di solidarietà per i morti di Berlino in un attentato terroristico. Quelli di Insurgencia fischiano e qualcuno in mezzo a loro a contemplare, e il Pd zitto. Viene Renzi al San Carlo e si fa una manifestazione, violenze, aggressioni guidate da consiglieri di Dema, mi mandano i 7 novembre a Pozzuoli due volte, rimandano Insurgencia a sfondare l’entrata dell’ospedale dove inauguriamo il reparto di Urologia dopo 20 anni e noi zitti. Ora stanno proponendo di regalare un altro spazio pubblico a un altro centro sociale, mentre non si trova un euro per risanare il bilancio dell’Anm, con i libri in tribunale, e noi zitti».

Accuse precise, insieme a quelle sul boom elettorale dei 5 Stelle nelle terre di Gomorra con il sospetto di inquinamento camorristico che provocano reazioni non minori. Alle quali Luigi de Magistris risponde nella trasmissione di Televomero «Lente d’ingrandimento» di Fabiola Conson: «C’è una prima grande differenza tra me e Vincenzo De Luca: io sono delle istituzioni e provo a rispettare chi le rappresenta indipendentemente dal colore politico – dice il sindaco – Questo senso delle istituzioni il presidente della Regione non riesce ad averlo. E andrebbe aiutato, perché c’è un delirio di onnipotenza evidente anche a chi è a lui più vicino».

De Magistris insiste in diversi passaggi nel considerare De Luca quasi come un malato al punto che, con una punta di ironia, si propone in qualità di primo responsabile della salute a Napoli di venirgli in soccorso. Il sindaco, poi, riesce con grande abilità a evitare la questione della violenza dei centri sociali in città contro chiunque non la pensi come loro (non solo Renzi, Salvini, De Luca, ma anche quelli di Liberi e Uguali con Epifani, Bersani e Grasso) indicando come il vero problema la violenza verbale di De Luca, evidente ma legata al contesto di una riunione di partito, non di una manifestazione pubblica. «La vera violenza è questo linguaggio violento – dice il sindaco – Non è la prima volta, il linguaggio del Presidente della Regione non è democratico, non è dialogante. Rimango allibito: mi aspetterei da una persona che fa politica e riceve una sconfitta di queste dimensioni di ritrovare il senso delle istituzioni. Io da tempo lavoro per costruire, con grande fatica, un migliore rapporto con Vincenzo De Luca, ma non lo riesco nemmeno a incontrare. Sono il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, ma non solo non mi incontra ma non mi risponde nemmeno. Sulla città di Napoli la pensa come il suo amico Lettieri e deve stare attento perché poi Lettieri ha perso. Tutti mi spingono a candidarmi alla Regione, io non lo voglio fare, voglio fare il sindaco di Napoli, ma il migliore sponsor della mia candidatura sta diventando proprio Vincenzo De Luca, politicamente mi costringe a sconfiggerlo democraticamente».

L’unico passaggio relativo ai centri sociali che interessa de Magistris è il fatto di essere indicato come mandante politico delle contestazioni. E su questo aspetto non transige: «Quando si è amministratori capita a tutti di essere acclamati o contestati. E quando si viene contestati si dovrebbe fare un bagno di umiltà e capire il perché delle contestazioni. Ma De Luca prova lascia insinuare una cosa totalmente falsa. Considerare persone che ricoprono incarichi pubblici coma mandanti di determinate azioni violente che lui reputa reato, è una cosa o vera o falsa. Poiché è falsa, è una calunnia perseguibile d’ufficio».

L’ultimo messaggio è quello più velenoso, in cui de Magistris dipinge l’avversario della Regione come una persona che odia Napoli e i napoletani: «È insofferente verso i napoletani, mostra un disprezzo per la città. Non è vero che la Regione ha salvato Napoli, se la Regione aiutasse maggiormente la città anche lui ne trarrà vantaggio perché può uscire dall’isolamento del delirio di onnipotenza, riacquisterebbe consenso e si creerebbe un dialogo. Invece arrivano queste dichiarazioni. Io promuovo critiche politiche, invece lui ha uno sprezzo, un’insofferenza verso Napoli che non è solo un problema politico. Sono allibito dalla mancanza di rispetto verso i napoletani ma anche verso tutti i campani per l’analisi del voto del presidente della Regione. Però lui non si riesce a contenere, è un problema». Fulvio Scarlata, Il Mattino