Esulta Meta di Sorrento , Francesco Schettino e non solo . De Falco non ce la fa non basta dire Salga a bordo c. a Schettino per vincere . La candidatura nel Movimento Cinque Stelle più contestata in Penisola Sorrentina, ma non solo. A dare una bella botta a De Falco sicuramente la bellissima lettera della figlia di Francesco Schettino che da Positanonews è rimbalzata nel mondo con oltre cento mila visite , quando, di fronte alla richiesta di protezione della privacy, richieste da De Falco rispetto alle indiscrezioni uscite fuori sulla sua presunta violenza verso la moglie, la figlia ha fatto giustamente notare che grazie alla grancassa mediatica di una frase inutile in quel contesto “Salga a bordo cazzo”, detta a Schettino quando la Costa Concordia si era praticamente già inabissata, solo per farsi pubblicità sui giornali, hanno messo in croce non solo Francesco Schettino ma anche la famiglia e la figlia, allora minorenne. Secondo noi i Movimento di Grillo e lo stesso Luigi Di Maio si troverà meglio con questo uomo in meno, non crediamo che potesse dare un grande apporto alla causa un uomo che ha sfruttato le disgrazie altrui. De Falco a Livorno si è fermato al 27%, superato dal candidato di centrodestra Roberto Berardi (33,21%) ma anche da Silvia Velo (centrosinistra, 30,52%) ed è quanto dire.

