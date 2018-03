Dal Sentiero degli Dei al Fiordo di Furore, tratti impraticabili. Guide preoccupate fanno appello al Parco dei Monti Lattari e ai Comuni

Peter Hoogstaden e Vienna Cammarota fra le guide escursionistiche più attive e note in Campania, conosciuti in Italia e all’estero, hanno condiviso le preoccupazioni sollevate da Positanonews, finora unica testata giornalistica che sta parlando della problematica, con un appello al Parco dei Monti Lattari e ai comuni che dovrebbero intervenire. Noi abbiamo parlato del Sentiero degli Dei, uno dei più conosciuti a livello mondiale, ma esistono sentieri che hanno subito gravi problemi a causa degli incendi e del conseguente dissesto idrogeologico, fra cui pure la famosa Valle delle Ferriere ad Amalfi. Tutti i comuni del circondario sono interessati, dal versante della Penisola Sorrentina con Vico Equense, fino a tutta la Costiera amalfitana. Positano, Praiano, Furore, Amalfi e , ovviamente, Agerola. .

“Con l’imminente ‘inizio di stagione’ sembra che ci troviamo ancora con tanti problemi sui sentieri – dicono Hoogstaden e Cammarota – . Oltre la chiusura del Sentiero degli Dei (di cui tutto parlano) è ancora off-limits il Fiordo di Furore, lo sono ancora molti sentieri sopra Positano (zona Conocchia – dovuto agli incendi e successive frane) e ora sembra che anche sulla Via Maestra dei Villaggi ci sono dei tratti impraticabili. Penso che a tutti noi operatori turistici, guide ed albergatori spetta di fare pressione sugli enti predisposti (Parco –

Comunità Montana – Comuni) affinché risolvano la situazione a breve. Ormai tutti si riempono la bocca di ‘turismo escursionistico’ e si rendono conto dell’importanza economica – non è più come un decennio fa – per cui dovrebbero avere la sensibilità per intervenire!”

Ripetiamo anche oggi tutti non fanno parlare di questo ‘nostro’ turismo per la destagionalizzazione e l’economia delle zone interne (Agerola) , ma nessuno interviene concretamente, ed è già tardi, infatti la stagione è già cominciata!

Riportiamo alcuni articoli su morti e feriti che ci sono sul Sentiero degli Dei ricordando che oggi tutti passano a proprio rischio e pericolo, per di più in presenza di un’ordinanza che ne vieta il transito con tutti i rischi che ne conseguono, anche legali, per chi accompagna chi vi transita.

