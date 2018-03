dal Giffoni Experience al Cinema Apollo di Salerno in sala dal 29 Marzo “RABBIT SCHOOL – I GUARDIANI DELL’UOVO D’ORO”

il film sarà proiettato anche al:

-Cinema Teatro Comunale Città Di Mercato San Severino (SA)

– Cinema Metropol, Cava de’ Tirreni (SA)

Liberamente tratto dalla serie di libri per bambini dell’autore Albert Sixtuse dell’illustratore Fritz Koch – Gotha, il film, diretto dalla regista tedesca Ute von Münchow-Pohl e distribuito da CLOUD MOVIE, è stato presentato nel 2017durante la 47esima edizione del Giffoni Film Festival. .

Max, un giovane coniglio di città, in seguito ad un incidente con un aeroplano, si ritrova nella forestanella leggendaria scuola per conigli pasquali dove insegnano a decorare splendide uova da regalare agli umani. La scuola però è in serio pericolo: una stramba famiglia di volpi vuole impossessarsi della Pasqua e del preziosissimo Uovo d’Oro che appartiene ai conigli da sempre. Con l’aiuto della dolce coniglietta Emmy e delle lezioni della misteriosa Madame Hermine, Max non impara solo la magia segreta dei coniglietti pasquali, ma anche che “casa” è dove si trova il tuo cuore e dove non salterai mai da solo. Basteranno questi insegnamenti per salvare la Pasqua e i suoi nuovi amici?

