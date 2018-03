Costiera Amalfitana, weekend di Pasqua infernale sulle strade

Oggi la Costiera Amalfitana è un inferno. Come previsto, questo weekend di Pasqua sta rivelando gran parte delle criticità discusse in questi giorni sul fronte viabilità. Nei punti più stretti della Statale 163, si è già generato il traffico auto, con una già sostenuta presenza di autobus e minivan, infatti c’è stato anche un imbottigliamento all’altezza del Fiordo di Furore (in foto).

Dato che la Provincia è ormai inesistente, ed i comuni devono farsi carico dell’onere di attivare progetti per l’introduzione degli ausiliari del traffico, si dovrà attendere per vedere l’adozione delle prime misure per il controllo della viabilità in Costa d’Amalfi. Riguardo alla circolazione del traffico pesante invece, purtroppo il divieto entra in vigore solo nei giorni festivi, quindi per chi si metterà in strada quest’oggi diventa la regola imbattersi in imbuti di auto e autobus.