Costiera Amalfitana e Praiano nel caos: oggi incontro con i sindaci in Prefettura

Il weekend di Pasqua è ormai imminente, ma il traffico sull’Amalfitana è già la regola da qualche settimana. Tutta la bolla mediatica della scorsa estate sulla viabilità, le riunioni dei sindaci, Anas e la promessa delle gallerie sembra ormai scoppiata. Qual è il risultato di tutto questo?

Ausiliari ancora non si vedono in Costiera Amalfitana, mentre pullman di tutte le lunghezze hanno via libera e il traffico si paralizza, senza contare che le ambulanze sono costrette a fare le gimkane per passare, mettendo in serio rischio la vita delle persone e creando una situazione insostenibile. Intorno tutto tace, il popolo della Divina resta alla finestra, attendendo l’esito della riunione dei sindaci con il prefetto, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.