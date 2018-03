Costa d’Amalfi, viabilità: il traffico ritorna protagonista. E i turisti dirigono il traffico fra Castiglione e Minori

Non c’è stato bisogno di attendere Pasqua, né di sperare che il meteo ballerino scoraggiasse gli indomiti automobilisti che varcano le strade della Statale Amalfitana. Come più volte scritto già questa settimana, anche oggi si manifestano i problemi di un tempo, ed le criticità sulla viabilità si verificano ancora in quei stessi punti nevralgici che hanno creato disagi l’anno scorso.

Praiano e nuovamente Castiglione, la frazione di Ravello, qui il tratto fra Atrani e Minori, con l’arrivo degli autobus le strade ritornano ad essere degli imbuti per le auto, ma il fatto tragicomico è che senza alcun ausiliare del traffico, turisti stranieri hanno improvvisato una gestione del viabilità fai da te sulle nostre strade. Limitare i bus solo nei giorni festivi non sembra a fatto una scelta vincente, ma bisogna attendere tempi migliori affinché si attivino le giuste misure sulla SS 163.