Burian secondo è arrivato prepotente in questo pomeriggio sulla Costa d’Amalfi e a Tramonti in questo momento si sta manifestando attraverso una bufera di neve, che con l’abbassamento delle temperature (che si attestano intorno ai 2°C all’altezza di Polvica), sta formando la neve sulla parte alta del paese e con particolare interesse per il Valico di Chiunzi, mentre sembra più mite la situazione in quel di Ravello. Diversa è invece la situazione sull’altro versante dei Monti Lattari, dove si sta intensificando la nevicata ad Agerola.

Il fenomeno atmosferico in corso può rappresentare un rischio per la formazione di ghiaccio sulle nostre strade provinciali, sia sulla SP1 (Chiunzi-Ravello) che conduce alla frazione alta di Cesarano, sia sulla SP2 (Chiunzi-Maiori) con maggiore attenzione nel tratto che sovrasta la frazione di Campinola. Stessa attenzione va versata per la strada Agerolina. L’ultimo comunicato della Protezione Civile della Regione Campania indica difatti precipitazioni prevalentemente nevose, oltre i 300-400 m e localmente anche a quote inferiori: come in questi casi, si attiva l’invito a vigilare sulle condizioni di percorribilità della rete stradale e contrastare la formazione di ghiaccio. (Foto di Giovanni Taiani e Angela Mansi)