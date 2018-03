L’Arpac (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale in Campania, ndr) ha prodotto un elenco delle aree balneabili sulle coste campane, in vista della stagione estiva di quest’anno. Il documento è stato reso noto attraverso deliberazione della giunta regionale. In seguito ai controlli dell’Agenzia è emerso che ci sono diverse spiagge della Costa d’Amalfi, che sono state classificate come “scarse”, come Marina di Vietri sul Mare. Atrani, con la sua unica spiaggia, viene classificata anch’essa come scarsa ed anche qui si applicherebbe il divieto di balneazione per turisti e residenti. Minori segue poi alla stessa stregua, nonostante la prossimità all'”eccellente” Maiori.

Nella vicina Salerno ci sono maglie nere fino a Torrione, ad eccezione di Mercatello, Pastena, Mariconda, e la spiaggia a sud del porto di Arechi, che sono invece giudicate “eccellenti”. Buona invece la situazione registrata tra Fuorni e il Picentino. Nella provincia il Cilento continua a mantenere lo scettro delle acque eccellenti.