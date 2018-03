Costa d’Amalfi, chiusura SS 163: variazioni orari Sita Sud

Domani 9 marzo si annunciano delle variazioni degli orari SITA da Amalfi per Salerno, causa chiusura della strada statale amalfitana. I bus che transitano per Maiori partiranno allo stesso orario da Castiglione, così come per Ravello-Scala. Nel senso opposto, sia da Maiori e Tramonti che da Ravello-Scala, gli studenti potranno sfruttare la pedonale Civita (alle spalle del plesso ospedaliero di Castiglione) porta ad Atrani.