Costa d’Amalfi: al via “Cicloviaggiando tra i borghi” per gli amanti della bicicletta

Borghi magazine e Love Wheels 646 da il via ad un progetto di cicloturismo che abbraccerà la Costa d’Amalfi. “Cicloviaggiando tra i Borghi” sarà il tour per gli amanti della bicicletta, che tra il 6 e l’8 aprile toccherà i borghi della Divina: l’idea è nata da Giuseppe Campochiaro, che dopo aver attraversato 20 paesi nel mondo e due continenti, ha pensato questo tour sulla falsariga di “Cicloviaggiando tra Storia e Sapori”, per scoprire il Sannio e l’Irpinia grazie a chef stellati, le ricette tipiche dei territori.

La prima tappa di Cicloviaggiando è un percorso di 150 chilometri che toccherà i paesi della Divina, che attraverserà Vietri sul Mare, Albori, Cetara, Maiori, Atrani, Ravello, Scala, Tramonti (nelle località Cesarano e Valico di Chiunzi), Corbara, Angri, S. Antonio Abate,Pimonte, Agerola, Pianillo, Furore, Praiano e fino a Positano. Il viaggio tra natura, sapori locali e paesaggi entusiasmanti renderanno questa esperienza sportiva ancora più speciale, promuovendo la mobilità alternativa. Giuseppe Campochiaro affronterà le tappe in bici con un video operatore ed un drone, con l’obiettivo di documentare con il viaggio con immagini, che saranno disponibili sul sito di Borghi magazine.