Cosenza. Il Triangolo. Attesa per la mostra “Correlazioni Astratte” con i tre artisti campani Eduardo FERRIGNO, Antonio IZZO, Gianni ROSSI.

Forte attesa per l’esposizione “Correlazioni Astratte”.

Sabato 7 Aprile 2018, alle ore 17, sarà inaugurata la mostra, curata da Maurizio Vitiello, “CORRELAZIONI ASTRATTE” con opere recenti di tre artisti aniconici dell’area campana: Eduardo FERRIGNO, Antonio IZZO, Gianni ROSSI – vedi foto in evidenza -, alla Galleria d’Arte “Il Triangolo”, Via degli Alimena, 31d, 87100 Cosenza (0984.73633 – www.galleriailtriangolo.com – info@galleriailtriangolo.com), diretta da Enzo Le Pera.

L’esposizione resterà aperta sino al 20 aprile 2018; orario galleria: 10,30-13.00/16,30-20.00.

Catalogo in galleria.

Assolutamente da non perdere e da vedere con calma.

Maria Pia Daidone