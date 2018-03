COSA RESTERA’ DEGLI ANNI ‘70

Gli anni di piombo, del terrore, di un fervore politico mai visto prima. Fascisti, comunisti, le Brigate Rosse e Aldo Moro. Crimini, sequestri di persone, un Paese che non sa più se impedire un governo rosso o la guerra civile, reincarnata nelle continue manifestazioni studentesche, nei morti per mano degli stessi proiettili che avrebbero dovuto sedarle. Di una Roma forse per l’ultima volta caput mundi, dove parallelamente convivevano emblemi opposti di quell’epoca. Una città che si faceva lusingare dalla cinepresa di Pasolini, corteggiata dalla voce grattugiata di Franco Califano, sedotta dalla Lazio scudettata di Chinaglia ma, purtroppo, innamorata unicamente della Banda della Majana. Il capo di un nodo intrecciato da interessi comuni che hanno permesso la diffusione della criminalità organizzata in ogni angolo della Nazione, con un centro-sud coperto interamente da piombo ed eroina. Come se le lupetto indossate da giovani e non, rappresentassero una piramide, alla cui sommità vi era uno Stato in subbuglio, col solo compito di preservare la classe dirigente impaurita, ma a qualunque costo, scendendo a compromessi con chiunque palesasse il proprio potere e mettendo a repentaglio la vita di cittadini ai qual non rimaneva che un giro in Vespa, scacciapensieri. Ma è ormai passato quasi mezzo secolo, abbiamo la tecnologia, non esistono più le ideologie, è impossibile procurarsi un’arma e dunque, cosa ci resterà degli anni 70? Tutto. Nonostante gli attentati fascisti, non abbiamo compreso la violenza che può generare l’estremismo, predicando il diritto alla libertà d’opinione ma patendone le conseguenze. Nonostante fantomatici controlli e blitz, abbiamo ultimamente costatato che forse questa cinghia sugli arsenali sia rimasta allentata. Avevamo Andreotti e ci siamo ripromessi di non averne mai più uno simile, almeno fino al 1994. Cambiano i tempi, passano le mode, ma la frase di Marx: ”La storia si ripete sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa” torna sempre utile e corre in sostegno alla civiltà che con Machiavelli non riesce a condividere più della cittadinanza, senza apprendere il suggerimento del letterato riguardo il passato come maestro di vita. Infondo è così piacevole la nostalgia, il retrò, il ricordo di quel decennio in cui i giovani erano delle polveriere idealiste, seppur violente e impulsive, ma quantomeno vive, interessate, mine sensibili al primo taglio sui propri diritti e non vegetali inibiti dalla sfiducia in chi li governa, senza avere idea né di chi sia né di cosa voglia dire governo. Le autoradio delle 127 passavano amore su note fra Baglioni e Vasco Rossi, per il piacere di ascoltare quel romanticismo esaltante a tal punto da replicare le stesse parole delle canzoni correndo sotto casa di quella donna, implorandola di respirare piano, o magari, di non andare via… E quanto era bella la Calabria in serie A, col Catanzaro di Ranieri che sfidava il Torino campione a trent’anni da Superga, e l’Italia che all’ombra dell’Azteca si affidava al sinistro di Gigi Riva per regalarci quell’incredibile 4-3 sui tedeschi. Insomma, alla fine le passioni, quelle vere, gli anni settanta ce le hanno lasciate e noi, da buoni italiani, abbiamo provveduto a peggiorare quanto ci fosse di buono.

AlBERTO MARESCA