Coppola si dimette da assessore a Pompei a Castellammare con un pensiero a Sant’Agnello. Il dottor Antonio Coppola si è dimesso a Pompei da assessore della giunta di Pietro Amitrano «Mi hanno chiesto una mano per salvare Castellammare – dice Coppola – dallo stallo politico» ha spiegato Coppola. Per lui, quindi, si apre all’orizzonte la campagna elettorale nella città delle acque dove avrà verosimilmente il compito di formare alcune liste a sostegno di un candidato sindaco ancora da definire.

Ma lo sguardo da Castellammare di Stabia potrebbe volgere anche alla costa di Sorrento . A Sant’Agnello, unico comune al voto della Penisola Sorrentina, la situazione non è ancora ben definita. Ci sarebbe la ricandidatura di Piergiorgio Sagristani, si affaccia di nuovo la sfida con Gianmichele Orlando, mentre il M5S non sa ancora se puntare su Fabio Aponte e senza il placet di Di Maio non potrà presentarsi. Che Coppola possa essere la sorpresa della situazione?