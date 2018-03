Continua con successo il binomio Tennis-Capri Watch

Capri Watch il metronomo del Tennis, segnatempo degli scambi dei Master, Coppa Davis e Grande Slam, dopo essere diventato l’orologio ufficiale della FIT e Title Sponsor della Capri Watch Cup, il Torneo ATP Challenger di Napoli, affianca anche in questa edizione, il Tennis Trophy FIT Kinder + Sport 2018, dedicato ai mini tennisti fra i quali sicuramente si nasconde un futuro campione, proprio come Fabio Fognini e Simone Bolelli, la coppia d’oro del Tennis italiano, ed il super campione croato Marin Cilic, che debuttò nella grande famiglia di Capri Watch quando era tredicesimo al mondo ed accarezzava un sogno che riteneva irraggiungibile, cioè quello di entrare nella classifica ATP dei primi cinque al mondo. Sogno coronato dopo aver raggiunto la finale con Roger Federer all’Australian Open nel gennaio di quest’anno, che gli ha fatto conquistare il terzo posto della classifica ATP . Un grande successo per Cilic ed una grande soddisfazione per il patron di Capri Watch Silvio Staiano, che vede sempre più impreziosirsi la sua scuderia di testimonial e che parteciperà alla presentazione del . Il supporto dato oggi da Capri Watch al Tennis Trophy FIT Kinder + Sport 2018 dedicato ai piccoli tennisti si incardina in un progetto più ampio che vede il sostegno anche a talentuose promesse della racchetta, che si apprestano ad entrare nel Circuito Internazionale ATP e WTA.