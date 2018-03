Concerto col Duo Salernitano al C.lo Ufficiali M.Militare Napoli

Il duo Salernitano è composto da Sergio Caggiano-Viola- e Pina Gallozzi- pianoforte. Da alcuni anni suonano insieme e il duo risulta compatto e assortito. Magistralmente pure accordato su una bella sonorità -che tempera le reciproche “spuntature” dell’umana natura-risulta rispettoso del singolo nella tutela della rispettiva unicità.. Due parole per celebrare la magnifica sede che nei tempi passati( v.guerra del golfo ha diretto tutte le operazioni che coinvolgevano la Marina Italiana nel Mediterraneo).Appena si entra vi è un piccolo cannone d’altri tempi di fronte ad una gigantesca ancora per bloccare chissà quale gigantesca imbarcazione. E’ un atrio grande nel quale si aprono diverse porte e un ascensore. Al piano superiore vi è il modellino della mitica Nave scuola: Amerigo Vespucci. camminando lungo il corridoio,s’intravede il bar del Circolo e più in fondo la sala.Pianoforte a coda splendido.A gareggiare con questo lo sfavillio di 3 imponenti lampadari di Murano che davano un’atmosfera della Napoli salottiera, vivace intrattenitrice di pensiero e cultura.A me personalmente ha colpito( per questo scrivo solo ora dopo l’emozione!) il primo pezzo -di G Faure’ Après un reve-eseguito da entrambi i musicisti . Che esalta la sempre maggior fluida esecuzione della pianista e nel contempo mette in luce la straordinaria maturità espressiva raggiunta dal giovane m° Caggiano. Che a dire il v ero tanto nell’interpretazione di tale primo brano che dell’ ultimo ovvero la suite n.1 di Bach nel variegato alternarsi dei suoi movimenti ha regalato al pubblico una serie di indescrivibili emozioni in un crescendo di gioia e serenità.

Due parole sul secondo pezzo la sonata in Re minore -per piano-di Glinka. Qui si deve stendere un velo pietoso!La pianista, cara a me, mi chiedeva di girarle la pagina dello spartito. Fino a qua tutto bene. Dal vivo mi sono leggermente emozionata. Ad un tratto volevo girare prima la pagina-gareggiando con l’esecuzione velocissima della pianista -poi stavo voltando 2-3 pagine insieme. Ecco all’insegna del Concerto tra emozione e rigore sulle note di Schumann Adagio e Allegro si è chiusa questa magnifica Serata. Con continuazione al Borgo Marinaro per celebrare i musicisti in modo ancora più eccelso. Sotto il cielo di Napoli, innanzi ad una tavola imbandita, con negli occhi il fluttuare dell’onda con le barchette che sembravano partecipare alla gioia generale.

Marilina de Stefano