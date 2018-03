Cimitero a Sorrento profanato come a Castellammare di Stabia? No era uno scambio di tombe, per anni hanno pregato un’altra persona.

Come pubblicato in anteprima da Positanonews Gran bailamme questa mattina al Cimitero , addirittura si diceva che era scomparso un cadavere dal cimitero comunale o era stato sostituito, ci riferisce E.A. Ancora non sono noti ulteriori dettagli, dal Comune non sapevano niente e siamo rimasti interdetti. Alla fine pensavamo a qualche furto di rame o profanazione di tombe come è successo qualche giorno fa nella vicina Castellammare di Stabia , sempre in provincia di Napoli. Altri episodi sono stati segnalati qualche giorno fa a Positanonews, sempre in Penisola Sorrentina. Un fratello aveva denunciato la sorella, sospettandola della profanazione della tomba della madre, con sparizione di arredi e fiori dalla stessa. Dunque prudenza da parte della nostra testata finchè non abbiamo avuto la conferma.

E’ successo che dopo l’esumazione, cosa che avviene dopo dieci anni dalla sepoltura, i familiari si sono ritrovati con una salma che non era quella che si aspettavano. E questo lo hanno scoperto per una protesi metallica all’anca. Il loro parente non aveva mai subito un intervento del genere. Dalla targhetta si è scoperto che si trattava di una donna e non di un uomo.

Trovata una targhetta che indicava quei resti come quelli di una donna che, invece, risultava sepolta nella tomba precedente. Per risolvere la questione è stato deciso, allora, di procedere all’esumazione dei resti di questo tumulo pensando ad uno scambio di sepolture. Ma arriva un’altra sorpresa. Sotto questa seconda croce non ci sono spoglie. Allora si pensa di procedere con il disseppellire la salma che si trovava alle spalle della prima ed è così che finalmente sono stati rinvenuti i resti del defunto che si cercava.

In pratica i familiari hanno deposto fiori e pregato una tomba che non era quella del loro parente e così forse è successo anche per altri sepolti al cimitero . Insomma corsa ai numeri e , probabilmente, corsa alle esumazioni per essere certi che si mettino fiori al proprio defunto.