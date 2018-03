La frana di Castiglione a Ravello sulla S.S. 163 Amalfitana ha spezzato in due la Costiera amalfitana, costringendo i pendolari e studenti ad andare a piedi o, come stanno fancendo molti, a rinunciare alle proprie attività e alla scuola temporaneamente, nella speranza di una soluzione veloce che non c’è stata al momento. Una situazione gravissima se si pensa che l’unico plesso ospedaliero della Costa , di cui si servono Amalfi, Positano e Praiano, sta dall’altra parte, ma non solo, avendo un’unica arteria la Divina i disagi sono tanti e tali che ci vorrebbe un libro per elencarli. Sulla vicenda Positanonews ha chiesto un intervento al dottor Secondo Amalfitano, direttore di Villa Rufolo, sindaco più volte della Città della Musica, e geologo, quindi proprio direttamente competente in materia.

Ci risiamo: signori la frana, altra strada chiusa, altro caos

Niente di nuovo sul fronte dei dissesti idrogeologici e delle loro conseguenze sulla vita quotidiana in Costa d’Amalfi. Provo a fare una sintetica lettura dei due fenomeni per tentare di dimostrare che l’unica cosa fuori luogo, in queste ore e per assurdo, è lo sdegno.

Ho già avuto modo di scrivere, anche su questo giornale, che, tutti gli elementi che rendono la Costa d’Amalfi unica al mondo per bellezza del paesaggio, sono elementi di estrema fragilità. La struttura geologica, che ha disegnato nel corso delle ere un paesaggio mozzafiato e dalla bellezza quasi violenta, è lineare ma complessa; due gli elementi principali, se non unici, da un punto di vista mineralogico-petrografico: Il calcare dolomitico delle nostre rocce – le piroclastiti dei terreni sciolti che le coprono. Entrambe queste formazioni sono alla base dei problemi di dissesto idrogeologico che viviamo quotidianamente: le frane o colate di fango (vedi strada chiusa di Chiunzi); i crolli (vedi strada chiusa a Castiglione). Su queste formazioni agiscono altri elementi naturali che quasi sempre ne compromettono la stabilità: la gravità – il vento – la pioggia – la temperatura, sono sicuramente gli elementi più incisivi sulla stabilità e più responsabili della instabilità. Sul dissesto di Chiunzi rinvio i lettori ad un mio precedente articolo pubblicato da Positanonews; proviamo a leggere meglio quello che è successo a Castiglione ieri.

Una vera e propria falesia naturale, con ai piedi una spiaggia che lei stessa ha originato in milioni di anni; una falesia non di origine tettonica diretta, ma originata da paleofrane successive, verosimilmente innescate dall’effetto erosivo del mare alla base. La forma a conca dell’area è fin troppo evidente ed esplicativa anche per i meno addetti.



Orbene questa enorme parete rocciosa è esposta agli agenti sopra elencati i quali: spingono l’ammasso verso il basso; flagellano la superficie in continuazione aumentandone la fratturazione superficiale, strappando i piccoli sassi in bilico, scuotendo gli arbusti fino alle radici che sono infiltrate nelle fratture rocciose e le allargano; riempiono le fratture di acqua che in presenza di temperature rigide ghiaccia ed esercita pressioni fortissime sulle pareti delle fratture (ovviamente il rigonfiamento del ghiaccio non spinge verso l’interno della montagna,ma verso l’esterno dove la resistenza è minore); riscaldano la roccia di giorno facendola dilatare, e la raffreddano di notte facendola restringere, con un movimento a fisarmonica che frattura e sgretola sempre più l’ammasso. Risultato di tutto questo è che, in specie in periodi come quello attuale con piogge abbondanti ed escursioni termiche anche di 10° – 15°, tutto quello che era in equilibrio precario crolla. E’ esattamente quanto è successo! Sorpresa? Meraviglia? Direi che tutto quanto sopra è fin troppo noto al mondo da diversi secoli. Quindi, che si fa? Diciamo che, non potendo intervenire direttamente sugli elementi naturali di cui sopra, l’(nel senso tassonomico del termine) ha sempre avuto rispetto e timore per la natura, sin dalla sua comparsa si è mantenuto lontano da tutti i luoghi a rischio – falesie, vulcani, paludi, etc. – evitando soprattutto di costruirvi manufatti a lui utili se non indispensabili; poi arrivò l’sono iniziati i guai. Strade, case, insediamenti, costruiti in luoghi sbagliati e male; in Giappone, zona ad alta sismicità, si costruiscono intere città con strutture antisismiche, ma anche lì si è pensato bene di andare oltre e costruire persino centrali atomiche, confidando sulla onnipotenza dell’uomo, e fu

Provate a fare mente locale su quanti km di strade corrono ai piedi di falesie e pendii subverticali in costa d’Amalfi; bene a quanto detto sopra – mi sono limitato ai fenomeni naturali – aggiungiamo le azioni dell’uomo: sbancamenti indiscriminati, acque non canalizzate, incendi dolosi, costruzioni abusive, terrazzamenti abbandonati, mancata manutenzione di boschi e terreni, e il quadro è completo, ma non definitivo.

Infatti a questa situazione già paradossale e grave, si aggiunge il quadro normativo e giuridico estremamente complesso e, in alcuni casi contraddittorio, che in mano a cittadini poco sensibili, burocrati e politici non all’altezza del compito, diventa devastante, peggio dell’incontro fra acido solforico e nitrico: dinamite pura. Solo per fare un esempio, i casi più frequenti sono quelli che riguardano terreni e rocce di proprietà privata (esattamente come quello di ieri), dai quali si è mossa la frana che ha investito una struttura o infrastruttura pubblica, orbene all’accadere di un fenomeno franoso inizia lo scontro fra le competenze e le colpe; in questo scontro a farla da leone è la decisione di chi deve pagare e farsi carico degli oneri dei lavori; a farla da pecora i cittadini.

In un tale contesto l’uomo qualunque ha diritto di lamentarsi, ma non di stupirsi. Se quotidianamente vediamo che non si aprono cantieri di bonifica, se non leggiamo che gli Enti ed i Territori si stanno organizzando per gestire emergenze e criticità in modo organico ed innovativo, se continuiamo a vedere che una strada costruita per far viaggiare carrozze e cavalli, oggi ha un carico automobilistico degno di un asse autostradale, non abbiamo il diritto di stupirci allorquando una strada si chiude. Non avremmo nemmeno il diritto di lamentarci nel caso in cui, vigliacchi e proni, abbiamo taciuto per anni su altre strade chiuse che toccavano solo pochi cittadini e interessi meno forti. In questi casi, come per le vite umane, la rabbia e il dolore non può essere direttamente proporzionale ai soldi che viaggiano su una strada, o alla notorietà, al colore o etnia della vita umana in questione. Un poco come per l’ospedale di Ravello, tutti a lamentarsi e a cavalcare il problema, ma il ricordo di una manifestazione di protesta alla darsena di Maiori, con poche decine di persone, è ancora vivido e vivo, a dimostrazione che spesso e volentieri siamo bravi solo a levare un grido per un momento, a mettere una croce su un simbolo di protesta, ma non a essere CITTADINI nel senso civico, morale e costituzionale della parola.

Come nota a margine di questa giornata convulsa e frenetica anche sui social, apprendo di una positiva celerità nel disbrigo del caos di cui sopra, e dell’inizio dei lavori già domani. Se così sarà, bravi, per una volta avremo anche il diritto di meravigliarci.

Ed ora vamos, torniamo allo sport nazionale del momento: politologia e toto-governo.