Anteprima Positanonews . Choc a Salerno – Costiera amalfitana , Nicola Provenza (M5S) in vantaggio su De Luca Jr ( PD ) nel collegio uninominale . Positanonews sta seguendo tutta la notte le elezioni , nell’ambito del collegio Costa d’ Amalfi Salerno . Dunque il famoso medico, con variegati interessi ( attore e allenatore ) sarebbe riuscito a spuntarla sul figlio del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, travolto dal tracollo del Partito Democratico , qui i votanti risultano essere il 71,69% degli aventi diritto. Lo spoglio elettorale è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi. Secondo i primi exit poll e intention poll nazionali, il M5S risulta in testa, seguito dal Centro-Destra. In particolare, la terza proiezione di La7 per il Senato della Repubblica, sostiene che il M5S avrebbe conquistato il 32,3%, mentre la Lega avrebbe ottenuto il 17,5% delle preferenze, il PD avrebbe avuto il 18,9% dei voti, Forza Italia il 14,5%. Complessivamente, quindi, divisi per coalizione, il Centro Destra si è aggiudicato il 37,4% dei voti e il Centro Sinistra il 22,9%, il M5S il 32,3% e Liberi Uguali il 3,3%. Sempre secondo le prime proiezioni effettutate da Swg per La7 alla Camera dei Deputati la situazione sarebbe simile a quella del Senato con il Movimento 5 Stelle in vantaggio con il 32,1% delle preferenze. La prima coalizione, invece, sarebbe quella del centro destra nella quale la Lega avrebbe ottenuto il 17,5% dei voti e Forza Italia il 14,1%. Il Pd, infine, avrebbe ottenuto circa il 19%“

