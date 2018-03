Cetara: recuperati a notte fonda due escursionisti stranieri dispersi nella montagna

Cetara: Nessun pericolo per gli escursionisti salvati ieri notte alle 3 del mattino.

I due escursionisti stranieri smarritisi nella serata di ieri sui sentieri montani soprastanti Cetara. Lunghe e intense le operazioni di recupero di un 34enne spagnolo e di una 29enne tedesca inerpicatisi incoscientemente per vie a loro sconosciute.

L’allarme era stato lanciato dai due che, non trovando la via del ritorno all’imbrunire, attraverso lo smartphone hanno potuto fornire anche la loro localizzazione. Non è stato difficile per l’elicottero dei Vigili del Fuoco, intorno alle 19 e 30, individuarli: difficoltoso, invece, per il verricellista, poterli sollevare a bordo in considerazione della fitta nebbia che si era formata proprio all’imbrunire.