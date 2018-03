CENTRO PER L’IMPIEGO DI MAIORI – AVVISO URGENTE PER GLI UTENTI DELLA COSTIERA AMALFITANA E DI CAVA DEI TIRRENI

PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL PORTALE ANPAL, A CAUSA DELLA INDISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, L’ACCESSO AI SERVIZI D’UTENZA SARÀ TEMPORANEAMENTE IRRAGGIUNGIBILE.

IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI MAIORI ED IL RECAPITO DI CAVA DEI TIRRENI SARANNO REGOLARMENTE APERTI PER LA RICEZIONE DEGLI ATTI MA POTREBBERO NON GARANTIRE L’EVASIONE DI RICHIESTE COLLEGATE ALL’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI.