Cava de Tirreni, Servalli presenta il PUC fra le polemiche

Cava de’ Tirreni. È stato presentato ufficialmente alla città, dopo il varo in giunta, il preliminare del Puc, il Piano Urbanistico Comunale. Un incontro nel quale sono stati illustrati i tre progetti guida (parco di fondovalle, recupero dei borghi, anulare infrastrutturale della rigenerazione urbana) e le cinque visioni attraverso le quali ridisegnare il volto della città. Presente, oltre al sindaco Servalli ed all’assessore all’urbanistica Giovanna Minieri, anche il Coordinatore scientifico per la redazione del Puc, Carlo Gasparrini. «Un piano che si basa principalmente sul recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali che rappresentano il vero motore per il rilancio turistico, culturale e produttivo della città. Altro elemento fondamentale ha spiegato Gasparrini- è la rigenerazione del patrimonio esistente, che non significa bloccare la crescita della città, ma creare un nuovo e diverso modello di sviluppo. Il tutto passa attraverso la rivalutazione dei borghi e dei parchi collinari, dare risposte alle esigenze abitative con l’housing sociale, e definire interventi infrastrutturali di collegamenti e di servizi con i territori circostanti».

Il redigendo Puc prevede l’ascolto del territorio e le osservazioni di semplici cittadini, professionisti, imprenditori, e associazioni, che dovranno pervenire entro il prossimo 2 maggio. Alla presentazione c’era anche l’ex sindaco Luigi Gravagnuolo in quanto proprio durante la sua amministrazione, nel 2007, il Puc ha visto la luce. Gravagnuolo non ha lesinato stoccate al suo successore, Marco Galdi. «Già nel 2009 era stato adottato in giunta il preliminare del Puc, la nuova amministrazione nel giro di pochi mesi poteva approvarlo definitivamente. Purtroppo si sono persi otto anni inutilmente poiché è stato necessario aggiornare il piano alla luce delle nuove normative».

Perplessità sul nuovo strumento urbanistico sono state espresse proprio da Galdi. «Questo Puc ci condanna all’immobilismo, in quanto non potrà derogare al Piano Urbanistico Territoriale della Costiera e quindi non sarà possibile realizzare nemmeno una struttura da impiegare in attività per il rilancio dell’economia e del terziario, così come si resta vincolati al piano Asi che sottrae alla pianificazione territoriale l’unica parte del territorio dove era possibile operare interventi significativi». Valentino Di Domenico, Il Mattino