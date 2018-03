Cava de Tirreni l’ospedale meglio chiuderlo

Cava de’ Tirreni. Carenze di medici in ogni reparto. Pochi infermieri, operatori socio sanitari ed amministrativi sottorganico tanto da comportare blocchi alle attività. E non basta, perché la mancanza di anestesisti ha portato ad uno stop forzato all’attività chirurgica. Sono solo alcuni dei problemi dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo, sollevati dai sindacalisti della Cisl che con un manifesto pubblico hanno convocato per lunedì mattina l’assemblea del personale. All’ordine del giorno un chiaro obiettivo: formulare un ultimatum chiaro alla direzione generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.

«Il nostro ospedale sta vivendo in una lenta agonia – spiega il sindacalista Gaetano Biondino che insieme a Pietro Antonacchio è tra i promotori dell’iniziativa – tenerlo aperto in queste condizioni è una presa in giro. Noi chiediamo delle soluzioni immediate o meglio la chiusura».

Nel manifestino sono elencati punto per punto le problematiche che attanagliano da mesi il presidio ospedaliero metelliano portandolo ad uno stato «comatoso» definitivo. Primo le forti carenze di personale infermieristico, Oss (operatori socio sanitari) e anche di quello amministrativo che porta ad un blocco delle attività. Secondo, ogni reparto presenta problemi di organico in termini di personale medico. Le attività chirurgiche sono state «bloccate» per i pochi anestesisti disponibili. Come spiegato dai sindacalisti nel mese di marzo sono state «concesse» tre sedute grazie all’impiego in regime dì straordinario di anestesisti in arrivo dal San Leonardo di Salerno. Per il mese di aprile fino ad ora non è previsto alcun intervento di elezione (programmato) e questo non permette lo scorrimento delle liste d’attesa dei pazienti cavesi.

Insomma l'ospedale Santa Maria dell'Olmo rischia di diventare un'anticamera dove far stazionare i pazienti in attesa che accada qualcosa. Cosa, però, non si sa. Per uscire dalla crisi le soluzioni sono solo due: o rimettere in servizio tutti i reparti o chiudere le porte in maniera definitiva. Altre alternative, come dicono i sindacalisti, non se ne vedono all'orizzonte.