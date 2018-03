Cava de Tirreni dopo la chiusura della pasticceria, i vigili chiudono il parcheggio dei francescani

Cava de’ Tirreni. Ancora una brutta gatta da pelare per i frati francescani del Convento di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni. Dopo la chiusura del laboratorio della pasticceria, questa volta nel mirino è finito il parcheggio in località Tolomei, alle spalle proprio del convento scrive Valentino Di Domenico su Il Mattino nelle pagine di Salerno . Infatti, in seguito ad un esposto presentato da alcuni cittadini cavesi alla Procura della Repubblica ed al Comune di Cava de’ Tirreni, nella mattinata di mercoledì gli agenti della sezione abusi edilizi della polizia locale, insieme ad un ingegnere dell’ufficio tecnico, si sono recati nell’area di sosta di proprietà dei francescani per effettuare tutti i rilievi del caso. A quanto pare il parcheggio è stato realizzato negli anni scorsi senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Da qui è scaturita la decisione dei vertici della provincia religiosa salernitanalucana dei frati minori di chiudere il parcheggio, in via cautelare, per evitare che venisse posto sotto sequestro.

Così, da ieri mattina tutti i cittadini cavesi e non, che si servivano regolarmente della struttura, hanno trovato inaspettatamente i cancelli del parcheggio sbarrati ed hanno dovuto trovare posti alternativi per le loro auto. La struttura francescana infatti è estremamente comoda ed economica, in particolar modo, per tutti coloro che hanno l’esigenza di raggiungere il vicino ospedale Santa Maria dell’Olmo. I disagi tuttavia si protrarranno, con ogni probabilità, anche nelle prossime settimana. Preoccupazione anche per la sorte delle tre persone impiegate nell’area di sosta che in questo modo rischiano di perdere il lavoro. I francescani, infatti, hanno fatto sapere che il parcheggio resterà chiuso fino a quando i tecnici non avranno eseguito tutti gli opportuni controlli propedeutici alla soluzione delle problematiche emerse e quindi si cercherà di sanare gli abusi commessi. La chiusura del parcheggio, che sicuramente creerà disagi ai fedeli che accorreranno al convento per le celebrazioni pasquali, non inficerà invece sul regolarmente svolgimento della via crucis in programma stasera poiché la stessa si svolge interamente all’interno del giardino.

Inoltre, a quanto pare, gli abusi edilizi del parcheggio non sono gli unici contestati ai frati. Infatti nell’esposto sarebbero riportati anche, in maniera dettagliata, tutte le irregolarità perpetrate negli anni scorsi nell’area del convento, ed in particolar modo nel chiostro. Dopo la chiusura del laboratorio della pasticceria, la comunità francescana è chiamata a risolvere un’altra spinosa questione che affonda le sue radici nel passato.