Cava de Tirreni, in consiglio entra Matteo Monetta il paladino contro gli abbattimenti

Cava de’ Tirreni. Il consiglio comunale di ieri pomeriggio si è aperto con la surroga del consigliere dimissionario Massimiliano Di Matteo (Amiamo Cava). A subentrargli Matteo Monetta, il quale ha voluto ricordare l’ex assessore Mario Pannullo, scomparso in circostanze tragiche nel 2015. «Il mio impegno continua per il dramma degli abbattimenti perché quello che si sta consumando in città è inaccettabile. Sono pronto – ha detto Monetta – a valutare volta per volta ogni provvedimento e a confrontarci per risolvere i problemi dei cittadini».

Il consiglio ha dato via libera anche all’attuazione del piano industriale delle Metellia Servizi, con l’avvio della fase di patrimonializzazione. Nello specifico il Comune ha conferito alla Metellia servizi,la società in house dell’ente, il complesso immobiliare di via Ugo Foscolo, che ha un valore stimato di un milione e 900mila euro. Il conferimento di bene è finalizzato in primis a realizzare un’adeguata garanzia patrimoniale per i cospicui investimenti che la società è in procinto di effettuare. Il bene conferito è vincolato all’utilizzo del cespite quale bene strumentale delle attività ricomprese nei servizi affidati a Metellia servizi.

Il parlamentino ha poi proceduto alla nomina della Commissione locale del paesaggio, della quale faranno parte Angelo D’Amico, Salvatore Mazzotta, Luigi Sorrentino, Anna Cuomo e Felice Sorrentino. Il consiglio ha preso atto anche della variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale consortile dell’area di sviluppo industriale (Asi), approvata lo scorso luglio. Tra le principali novità, come spiegato dall’assessore all’urbanistica Giovanna Minieri, la possibilità per gli imprenditori cavesi di frazionare anche in orizzontale i capannoni e quindi favorire lo sviluppo di nuove attività.

Anche la questione ospedale è approdata in consiglio comunale con un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Vincenzo Lamberti. Dal canto suo il sindaco ha confermato l’impegno assunto dalla direzione del Ruggi ed ha informato i presenti di aver fatto un sopralluogo in ospedale per prendere vision della situazione nel reparto di rianimazione in seguito ai problemi creati dalle recenti piogge. Valentino Di Domenico, Il Mattino