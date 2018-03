A Cava de’ Tirreni al Marte il 17 marzo si presenta “Un tesoro di contadina” di Alfonso Francia

Si terrà sabato 17 marzo alle 18:00, nello Space2 della Mediateca Marte, il secondo appuntamento di Campania d’Autore, rassegna letteraria organizzata dall’Associazione L’Iride, dedicata ai romanzi vincitori della XXXIV^ edizione del Premio letterario Città di Cava de’ Tirreni, scritti da autori campani o ambientati nel territorio regionale.

Il libro presentato sarà “Un tesoro di contadina” di Alfonso Francia della Koinè nuove edizioni, ambientato in un piccolo paese del Cilento, di cui restituisce credenze, superstizioni, consuetudini ed elementi propri della cultura tradizionale.

Dialogheranno con l’autore, Alfonso Amendola, docente del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università di Salerno, Maria Gabriella Alfano, presidente de L’Iride, Antonella Galdi, docente dell’IIS Della Corte/Vanvitelli e Sandra Ranucci, presidente dell’Associazione Danze popolari Lithodora sport, che, insieme alle sue alunne, si esibirà in una tarantella Napoletana.

Letture di Giuseppe Basta. Modererà la giornalista Imma Della Corte.

Molto atteso il booktrailer creato dagli studenti della IIIA Turismo del Vanvitelli, che oltre a presentare il video filmato prodotto, porranno domande all’autore e agli ospiti della serata.

La storia si svolge nel primo dopoguerra ed ha per protagonista una splendida contadina, la più bella del paese, che sta per sposarsi con un ricco possidente. Un matrimonio che, considerata l’ambientazione storica, cambierà per sempre le sorti della ragazza, passando da una vita modesta ad una agiata: il sogno di qualsiasi donna dell’epoca desiderosa di uscire dalla vita familiare per vivere una nuova dimensione, economica e sociale, certamente più elevata. Ma, proprio a causa delle credenze del luogo, le nozze vengono rimandate e il fatto determina una serie di azioni a catena che movimenteranno la vita dei protagonisti, descritti dall’autore in uno stile verghiano, con finale a sorpresa.