Castellammare / Vico Equense . Chiuse le gallerie di Varano e Privati fino a domani mattina

Castellammare di Stabia / Vico Equense – Anas comunica che, per l’esecuzione di attività di manutenzione sugli impianti tecnologici dei tunnel Varano e Privati, situati lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, a partire dalle ore 22 di questa sera, mercoledì 14 marzo e fino alle ore 6 di domattina, giovedì 15 marzo, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700) – comprese le gallerie – in provincia di Napoli. La chiusura al traffico per gli interventi sugli impianti sarà attiva anche tra le ore 22 di giovedì 15 e le ore 6 di venerdì 16 marzo. Il traffico, esclusivamente per queste due notti, utilizzerà i percorsi alternativi segnalati in loco, ovvero viabilità locale ed ex strade statali 366 “Agerolina” e 145. Si ricorda che attualmente la tratta di SS145 è regolarmente fruibile H24, a meno di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.