Castellammare. Terrore tra i passanti per due pitbull in libertà, sfuggiti al proprietario. Abbattuti dai carabinieri

Castellammare. Due pitbull hanno seminato il panico al rione Cmi e sono stati abbattuti dai carabinieri dopo aver aggredito un altro cane e la sua padrona. Sono riusciti a scappare dal loro recinto, da un giardino di una palazzina della periferia nord della città, ed hanno raggiunto via Napoli dove hanno aggredito un meticcio portato al guinzaglio dalla sua padrona. Attimi di terrore per la donna che ha visto il suo cane accerchiato dai due pitbull di grossa taglia. La signora è riuscita a salvare il suo cagnolino dall’aggressione riportando escoriazioni e qualche contusione. Ma quando il peggio sembrava passato i due animali hanno continuato la loro folle caccia lungo via Napoli, tanto da costringere i passanti a rifugiarsi nei negozi e nei portoni. I due cani hanno anche preso di mira altre persone che transitavano a bordo di scooter e bici. A questo punto è arrivata una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri che ha anche allertato la polizia municipale e il servizio veterinario dell’Asl. I militari stabiesi, diretti dal maggiore Donato Pontassuglia e dal tenente Andrea Riccio, hanno seguito i due cani che nel frattempo si erano intrufolati in un’area pedonale nei pressi di un supermarket. Quando hanno notato gli animali fare un balzo verso di loro hanno esploso dei colpi di pistola abbattendoli. I carabinieri hanno poi individuato il proprietario dei due pitbull inferociti, un 32enne di Torre Annunziata, e lo hanno denunciato a piede libero per omessa custodia di animali. (Il Mattino)