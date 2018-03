Castellammare. Lo sfogo di Bobbio dopo la sentenza: «Città malata, maledico gli anni da sindaco. Non abbasso il capo, sono innocente»

«Maledico il giorno in cui decisi di essere sindaco di una città malvagia e malata». Non usa mezzi termini Luigi Bobbio, ex sindaco di Castellammare, nel definire la città che lui stesso ha guidato da marzo 2010 a dicembre 2012. L’amarezza, scritta in un post su Facebook, nasce a poche ore dalla sentenza che lo ha visto sul banco degli imputati con il commercialista napoletano Felice Marinelli, e condannato per corruzione e atti contrari ai doveri d’ufficio. Secondo le indagini, partite dalla denuncia di Monica Baldassare (ex direttrice di Multiservizi) e messe in piedi dalla guardia di finanza e dalla procura di Torre Annunziata, Marinelli nel 2010 avrebbe saldato un debito Equitalia da 8.000 euro per conto di Bobbio. Secondo gli inquirenti il debito sarebbe stato pagato con i fondi di un incarico di consulenza conferito a Marinelli dal Comune. Un incarico da 50.000 euro lordi l’anno, di cui il commercialista ne intascò soltanto 14.000. E una parte di quei soldi, stando al teorema della Procura, sarebbero stati usati proprio per pagare i debiti dell’ex sindaco. La condanna per Bobbio è stata di un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa e sei mesi per Marinelli. Ma se durante la lettura della sentenza né l’ex sindaco né Marinelli erano presenti, il suo pensiero Bobbio lo scrive su una delle sue pagine social. «Non abbasserò mai lo sguardo – scrive il magistrato – né il capo perché so quanto la condanna sia ingiusta e conosco la mia innocenza». Poi tra le righe anche i cattivi pensieri che per un attimo hanno affollato la mente dell’uomo che si trova al centro di quattro processi e cinque inchieste. «Sono una roccia, ma stasera per un lungo momento ho temuto che fossero per la prima volta riusciti a spezzarmi». Il passaggio delicato lascia trasparire una debolezza che mai Bobbio, il «sindaco sceriffo», quando era alla guida della città aveva fatto trasparire. Il pensiero di abbandonare, «poi ho guardato mia figlia, mia moglie. Ho deciso di continuare a battermi ma ho compreso i tanti che si sono arresi». Il finale del post invece è dedicato a quelli che Bobbio considera i suoi tanti nemici: «Non avevo alcuna intenzione di ricandidarmi come sindaco». Una frase che spegne le polemiche politiche ma lascia intatte quelle giudiziarie. Che avranno di sicuro uno strascico dopo le parole durissime pronunciate contro la sentenza emessa dai suoi colleghi del tribunale di Torre Annunziata. (Fiorangela d’Amora – Il Mattino)