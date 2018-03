Castellammare, l’ Hotel Stabia è fallito. Trenta dipendenti in strada

Castellammare di Stabia . L’Hotel Stabia è fallito, 140 anni di storia spazzati via a causa dei debiti accumulati nei confronti dei proprietari dell’immobile, a cui da tre anni non veniva riconosciuto l’affitto. E così sul portone dell’albergo più grande di Castellammare di Stabia da ieri sono stati apposti i sigilli su disposizione del giudice di Torre Annunziata Massimo Palescandolo e del curatore Giuseppina Acampora che hanno decretato il fallimento della Turinvest srl, la società della famiglia Di Somma che gestiva l’Hotel. Un’autentica batosta per una città in cui i posti letto scarseggiano e le strutture ricettive si trovano perlopiù distanti dal centro. A fallire è un quattro stelle a cui, tra l’altro, non mancavano le richieste e la clientela, un hotel che nel corso dei decenni ha ospitato personaggi illustri e convegni di spessore, diventando un punto di riferimento anche al di fuori del contesto territoriale.

Per la gestione del crac sono stati nominati due curatori fallimentari, Giuseppina Acanfora e Domenico Ruggiero, che hanno deciso di mettere all’asta l’azienda. Ma intanto ben trenta dipendenti si ritrovano ora senza lavoro, trenta famiglie che faranno molta fatica a sbarcare il lunario. Uno sparuto gruppo di lavoratori ieri mattina ha anche inscenato una breve protesta, ma è stato tutto inutile perché i giochi erano ormai fatti e i vigilantes ora presidiano la struttura, in attesa che un nuovo gestore decida di rilevarla e investire sul suo potenziale, magari restituendo il lavoro a chi lo ha improvvisamente perso in una fredda giornata invernale.