Castellammare, bus pieni lasciano studenti e pendolari in strada

Bus pieno e gente che rimane in strada: questa è la scena che si è vista ieri mattina in Viale Europa a Castellammare di Stabia, che ha scaturito la protesta dei pendolari. Il bus della Universal, la società privata che svolge la linea pubblica tra Castellammare e Napoli, non ha effettuato la fermata all’incrocio tra il Viale Europa e via Cosenza, perché tutti i posti a sedere e in piedi erano occupati. L’autista è stato quindi costretto a lasciare a terra decine di lavoratori e studenti, ma non è la prima volta che accade questo episodio.



“C’erano persone che già occupavano tutti i posti a sedere e tante altre in piedi nella corsia del bus – racconta un pendolare – , e così l’autista non ha effettuato la fermata.”