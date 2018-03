Castellammare allagata, colpa dei lavori alla Villa Comunale. Vozza “Si trovino i colpevoli”

Castellammare. Maltempo e allagamenti: il giorno dopo l’inondazione che ha colpito parte dell’arenile, si contano i danni e si cerca di risalire alle cause. «Quello che abbiamo visto dopo un’ora di pioggia si affrettano a spiegare i tecnici non si è mai visto a Castellammare». In parte è vero, i commercianti sono abituati a lottare contro l’acqua alta, ma dopo temporali abbondanti e piogge incessanti. Mai era accaduto che una pioggia pomeridiana potesse lasciare il centro città immerso nell’acqua alta. Secondo gli addetti ai lavori il malfunzionamento all’impianto fognario regionale ha creato l’allagamento di acqua piovana e liquami. Le immagini, i video di cittadini increduli che hanno caricato decine di post sui social, lasciano pochi dubbi sulla gravità di un episodio che ora andrebbe spiegato ufficialmente. L’acqua che ha ricoperto completamente parte della Villa comunale da pochi mesi restaurata e inaugurata in corso Vittorio Emanuele non era solo piovana. I canali di scolo erano ostruiti e dalle fogne la pioggia invece di scendere risaliva, insieme a melma e immondizia. Un’ostruzione che ha creato un lago terrificante attorno a palazzi e negozi isolati a causa dell’acqua alta.

E il giorno dopo, la città si interroga per capire cosa sia successo. La spiaggia ieri sembrava un grosso colapasta, buche e voragini in più punti, alcuni creati dai tecnici intervenuti martedì notte con la pala meccanica, altri formati dal mare e dalle onde. Liberare gli scoli che una volta sfociavano lungo l’arenile stabiese e che poi sono stati collegati al collettore e quindi chiusi, è stata la soluzione tampone che ha permesso poi all’acqua di defluire. Ma il problema sarebbe proprio l’impianto di collettamento fognario regionale che collega tutta l’area stabiese e dei Monti Lattari e che necessita di manutenzione costante. La Gori, che gestisce il servizio idrico integrato e che ha l’obbligo entro due ore da una segnalazione di risolvere il problema, è scesa con la ruspa sull’arenile liberando gli scoli nascosti sotto la sabbia, che avevano creato un tappo. Un problema relativo anche alla spiaggia quindi e anche alla realizzazione della stessa Villa comunale. Tubi troppo piccoli, scarsa pendenza, impianti obsoleti, le ipotesi avanzate sono tante.

Si poteva prevedere? Probabilmente si doveva, e ancor di più evitare l’errore di otturare con la sabbia alcuni scoli, cosa che sarebbe avvenuta pochi mesi fa. Alle prime piogge invernali lo stesso tratto inondato fu oggetto di una risistemazione della sabbia, cento metri appena, nel cuore della passeggiata a mare che da progetto fu consegnato senza barriere; quindi, cittadini liberi di raggiungere la spiaggia scendendo un solo gradino. «Dalle fogne salivano topi racconta una ristoratrice di corso Garibaldi noi avevamo turisti nel locale che ridevano per la scena». Avevano invece scope e secchi in mano i ragazzi che lavorano al parrucchiere Di Stefano al corso Vittorio Emanuele. «Oltre a non aver lavorato perché siamo rimasti isolati abbiamo dovuto buttare arredi e mobili». Ma se la città sfoga la sua rabbia sui social, la politica resta a guardare. Nel fermento di una campagna elettorale ai nastri di partenza nessuno si sente toccato dall’accaduto. Fa eccezione l’ex sindaco Salvatore Vozza, che si dice turbato dalle accuse di concittadini che lanciano disprezzo e amarezza contro ex politici e amministratori. «Mi sento in dovere di difendere questa città, chiedo che il commissario prefettizio trovi i responsabili di quanto accaduto», ha detto Vozza. Fiorangela d’Amora, Il Mattino