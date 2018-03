Il Casatiello dolce [RICETTA]

Tempi di preparazione:

1 h e 30′ per l’impasto e il riposo

+ 48 h circa per la lievitazione

+ 50 minuti circa per la cottura

Per due “pigne” da 1,500 kg

Due stampi diametro 22 x 12 cm

Ingredienti:

per il prefermento

100 g di farina

100 g di acqua

300 g di lievito naturale

per l’impasto

il prefermento

900 g di farina

300 g di zucchero semolato

300 g di strutto (si può sostituire con burro)

10 uova intere di medie dimensioni

250 ml di rHum scuro

la scorza grattugiata di un limone e di un’arancia

un pizzico di sale

per la glassa

400 g di zucchero a velo

aroma di vaniglia

succo di limone

confettini e/o codette di zucchero colorati

Preparazione:

Si inizia col prefermento:

in una ciotola capiente porre la pasta madre rinfrescata in giornata, i 100 g di farina, l’acqua tiepida e impastare fino a formare un panetto omogeneo che andrà coperto e messo a riposare per circa un’ora

Passato il tempo unire il resto degli ingredienti al prefermento,prima le uova il rHum e lo zucchero, poi le scorze degli agrumi e il sale,quindi poco per volta la farina e infine lo strutto.

Nella planetaria: introdurre il prefermento e poi il resto degli ingredienti così come già descritto,impastare con la foglia fino ad ottenere un impasto liscio lucido ed omogeneo.Occorreranno circa 10 / 15 minuti

Una volta completata questa operazione ungere con lo strutto gli stampi,infarinarli e disporre in ciascuno di essi metà dell’impasto. Nel caso in cui si utilizzino stampi diversi da quelli classici,ricordarsi di non riempirli troppo poichè il prodotto si sviluppa molto in altezza.

A questo punto lasciare lievitare a temperatura ambiente in luogo lontano da correnti d’aria.

Dopo circa 48 ore l’impasto avrà raggiunto o anche superato il bordo della teglia.

Dunque è giunto il momento di infornare.

Cuocere nella parte bassa del forno statico preriscaldato a 180° per circa 50 minuti.

Trascorsi 30 minuti si può aprire il forno per controllare che la superficie non sia troppo scurita,è comunque preferibile a questo punto ricoprire i ruoti con un foglio di alluminio e proseguire in questo modo fino a cottura ultimata.

Per accertarsi che anche l’interno sia ben cotto inserire uno spiedino di legno lungo fino al centro del dolce ;dovrà uscirne asciutto!

Naturalmente se l’interno risultasse ancora umido,tenere in cottura per qualche altro minuto.

Spegnere il forno e lasciarvi dentro i casatielli ancora 5 minuti.

Fare raffreddare bene prima di sformare quindi decorare con la glassa e i confettini!

Per la glassa:

Mescolare in una ciotola lo zucchero a velo con la vaniglia e qualche goccia di limone,lavorando con una spatola fino ad ottenere una glassa bianca e liscia.La glassa deve risultare piuttosto densa,quasi difficile da lavorare quindi aggiungere poche gocce di limone alla volta affinchè non divenga irrimediabilmente liquida e coli troppo velocemente una volta messa sulla pigna

Quando la glassa è pronta,colarla uniformemente sulla superficie del dolce,aiutandosi,nel caso in cui fosse troppo dura ,con una spatola.

Far cadere a pioggia i confettini colorati sulla glassa ed aspettare che asciughi prima di tagliare.