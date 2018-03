CARTELLONE DEL WEEK-END DI SAN GIUSEPPE-FESTA DEL PAPA’

Fine settimana lungo,intenso e ricco.Come sempre consigliamo di Non fatevelo raccontare è il motto di Peppe Prudente che abbiamo fatto nostro. Storia locale alla Pro loco di Massalubrense con lezioni incontro sul Vababillo e l’anfora delle sirene. Trial spettacolare a Positano e tanta tanta musica quaresimale.

Ciclo di lezioni a cura dei volontari dei progetti “Athena”e ” Storia” del servizio civile. IL VADABILLO.

X Memorial Correale – 17/18 marzo 2018 – Gragnano (Napoli) Associazione Circolo “Tempo Libero”Iscritta alla FSFI

Il 17 e 18 marzo 2018 presso l’Hotel Parco a Gragnano, si terrà il X Memorial Correale, XLVI manifestazione di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia, gettoni, telecarte e oggettistica varia.

Un’esposizione per rivivere i ricordi del passato e promuovere la coscienza storica, punto d’incontro due volte l’anno dell’Italia meridionale dal 1994, con la presenza di periti specializzati ed esperti operatori del settore, che per l’occasione metteranno in esposizione all’interno delle sale del prestigioso Hotel Parco autentiche rarità:

monete, francobolli, banconote, decorazioni militari, cartoline, storia postale, gettoni, tokens, stampe, orologi, album da collezione, immagini sacre, carte telefoniche, quotidiani, locandine, libri, fumetti, figurine, calendari militari, penne da scrittura, pins, spille, oggettistica varia, accessori e raccoglitori per collezioni.

Saranno presenti: Associazione Antonio De Curtis, in arte Totò, LiberoRicercatore.it, Poste Italiane Filatelia.

Orari Sabato 17 Marzo 2018, dalle ore 9:00/13:00 – 15:00/19:00

Domenica 18 Marzo 2018, dalle ore 9:00 alle 14:00 Ingresso Libero

Una cartolina per celebrare Antonio De Curtis

In collaborazione con l’Associazione Antonio De Curtis, in arte Totò, sarà emessa una cartolina a tiratura limitata, per celebrare i 50 anni dalla scomparsa di Antonio De Curtis.

Un annullo per ricordare Salvatore Correale

Con il patrocinio della Federazione fra le Società Filateliche Italiane parteciperà Poste Italiane Filatelia e sarà disposto un servizio temporaneo di annullo filatelico speciale, recante la dicitura Salvatore Correale, Presidente del Circolo Filatelico e Numismatico “Tempo Libero”, a 5 anni dalla scomparsa.

In anteprima il libro: “Mille Lire al mese”

Sabato 17 marzo alle ore 10, presentazione a cura degli esperti studiosi di nummi cartacei e monetari Gaetano Russo e Giovanni Ardimento del libro:

“Mille Lire al mese”

Tre secoli di storia raccontati da una banconota.

