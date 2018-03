CARTELLONE DEGLI EVENTI DEL WEEK-END 8-11 MARZO

Tasso, cioccolata, natura,musica e sport automobilistico, caratterizzeranno questo fine settimana, nei diversi appuntamenti. Sempre più il Museo Correale interagisce con la città e il territorio, oltre ad offrire la visione in presa diretta del restauro, voluto dalla Amiche del Museo, di una importante pala d’altare con Deposizione, e curato da Alessandra Cacace, ospita anche CHOCOLARTE AL MUSEO.

La Complice Armonia Ensamble nel ripercorrere la strada della Via Crucis con le note musicali, su un ideale pentagramma della vita,presenterà brani che fanno parte delle musiche e dei riti della Passione di nostro Signore Gesù Cristo . Ascolteremo composizioni di Frisina -Taize -Faure-Kodaly-Mozart -Stradella-Bach Handel e Massimillo

L’amministrazione ed i confratelli dell’ Arciconfraternita di S. Monica, in preparazione alla settimana Santa, vi aspettano Sabato 10 Marzo alle ore 19,00 con “ Note di Passione” presso la Chiesa della SS. Annunziata in Sorrento

IL MERCATO DELLA TERRA di SLOW FOOD a Piano di Sorrento OGNI 2A DOMENICA DEL MESE

– ORE 9:00 il consueto squillo di tromba di apertura delle vendite

26 posteggi per altrettante piccole aziende della penisola sorrentina e di tutta la Campania. Tutti prodotti di stagione per fare la spesa con Slow Food, verdure fresche, frutta, pane, vino, confetture, miele, uova, salumi, formaggi, dolciumi, tutto rigorosamente prodotto in prima persona dai produttori slow.

– ORE 11:00 LAB DEL GUSTO –

“INCONTRO CON IL FAI BAIA DI IERANTO”

Incontreremo la Dott.ssa Antonella De Angelis Responsabile del fondo protetto FAI Baia di Ieranto ed i prodotti agricoli coltivati a Ieranto e nei fondi FAI italiani.

Saremo accompagnati in un viaggio tra i distretti più belli dell’Italia per scoprire gusti, sapori e come il FAI si occupa della protezione attiva di questi luoghi.

Con noi saranno sempre i nostri esperti slow, per commentare e arricchire di informazioni l’incontro.

Le sedie sono pochino, il consiglio è arrivare qualche minuto prima. Vi aspettiamo 🙂

___________________________________________

Per tutte le informazioni sui Lab del Gusto:

educazione@slowfoodcostierasorrentina.it

Assunta Vanacore: +39 333 2758474

*********************************************************

Sconti del 10% al Mercato della Terra Costiera Sorrentina, sarà possibile fare la spesa con la tessera Slow Food attiva presso tutte le aziende partecipanti che esibiranno il logo di Slow Food Sconti 10%.

*********************************************************

Inoltre domenica sarà possibile rinnovare la propria adesione a Slow Food, perché più siamo, più contiamo.

(€10 fino a 30 anni, oltre 25€):

http://store.slowfood.it/

*********************************************************

__________

Piano di Sorrento entra a far parte ufficialmente della rete internazionale dei “Mercati della Terra” istituita da Slow Food Internazionale.

www.mercatidellaterra.it

I suoni d’oltre oceano di ieri, oggi e domani in una miscela di soul jazz in tutte le sue possibili declinazioni, è la cifra stilistica di questa formazione profondamente attenta al sound ed alla scelta dei brani.

Tre valenti musicisti accompagnano, in un groove di piacevole ascolto, una suadente voce femminile.

On stage :

Roberta Paturzo – voce

Ubaldo Ulgharaita – basso

Gino D’Errico – tastiere

Massimo Rapicano – batteria

Sabato 10/03/2018 al Bar Syrenuse

Vi aspettiamo!