I Carabinieri sequestrano prodotti agroalimentari in tutta Italia, tra questi anche 5 quintali di finto limoncello

Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare ha proceduto al controllo di 30 aziende su tutto il territorio nazionale con il conseguente sequestro di 5 quintali di finto limoncello, di oltre 12.000 uova prive di rintracciabilità, di 3 quintali di falso latte di bufala e di 6 quintali di ortofrutta. Le operazioni dei Reparti sono state condotte principalmente in provincia di Campobasso, di Avellino, di Napoli, di Salerno, di Brindisi, di Catania e di Reggio Calabria. Mentre in Piemonte e Val d’Aosta i Carabinieri hanno contestato varie anomalie amministrative nell’ambito dell’etichettatura e della rintracciabilità. Nel corso delle attività ispettive e di controllo sono state rilevate sanzioni per un totale di oltre 36.000 euro e due persone sono state denunciate. Le operazioni dell’Arma a salvaguardia della sicurezza a tavola degli italiani nei primi mesi del 2018 hanno portato al sequestro di oltre 45 tonnellate di prodotti agroalimentari (conserve, confetture, polpa di pomodoro, caffè, dolciumi, succhi e altro), 6.770 litri di bevande alcoliche e circa 166 quintali di alimenti evocanti Dop e/o Igp (sughi, salumi, formaggi, paste ripiene e agrumi) e sanzioni per oltre 123.000 euro.