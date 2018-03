Capri. Striscioni di protesta ai balconi di Marina Grande: «Ridateci l’ospedale. Qui non si può più nascere»

Ieri mattina lungo le ringhiere di uno dei palazzi di Marina Grande, proprio all’imbocco del porto, sono apparsi enormi striscioni che denunciavano le carenze dell’ospedale di Capri: pochi giorni fa gli stessi «messaggi» erano stati affissi sulle pareti del Capilupi. Il nosocomio serve un’utenza di circa 15.000 residenti che si triplica durante i mesi estivi. Questa volta la mano ignota ha scritto sulle lenzuola le frasi: «Ridate il Capilupi ai capresi», «Capri: sole cielo e mare ci manca l’ospedale», «Nascere a Capri? Non si può più», «Senza ospedale siamo città senza identità». Un’ azione di protesta che va avanti dall’inizio di marzo, da quando i sindaci di Capri ed Anacapri, Giovanni De Martino e Franco Cerrotta, scrissero ai vertici dell’Asl Na1 Centro per evidenziare il «pietoso stato» in cui si trova il Capilupi ed anche per rimarcare l’estrema preoccupazione dei residenti. In quell’occasione i due primi cittadini informarono della vicenda anche il Prefetto e chiesero di incontrare urgentemente i vertici dell’Asl. L’invito venne raccolto dal direttore generale Mario Forlenza che riunì attorno ad un tavolo gli amministratori di Capri e Anacapri e tutti i vertici dell’Asl Na1 Centro. In quell’incontro vennero affrontate le problematiche inerenti al Capilupi: Forlenza dichiarò che si sarebbe attivato in pochissimi giorni per creare ambulatori specifici nelle discipline di cardiologia e radiologia, garantire la presenza di figure professionali di cui l’ospedale è carente, fornire attrezzature necessarie per assicurare i L.E.A (Livelli Essenziali Assistenziali). Tra gli impegni c’era anche quello di attivare in via sperimentale per un massimo di due giorni a settimana l’attività operatoria in day surgery. Ieri mattina, al di là della protesta messa in atto a Marina Grande, c’è stato un primo step sul vertice che si è tenuto il 5 marzo scorso nella sede dell’Asl Na1 Centro. Si sono riuniti nella sede dell’ospedale Capilupi il sindaco di Capri Gianni De Martino, i delegati alla sanità dei due comuni Paolo Falco per Capri e Federica Vivo per Anacapri, il direttore sanitario del Capilupi Siani, il direttore sanitario dell’Asl Na1 Pasquale Di Girolamo Faraone ed il direttore del dipartimento assistenziale Giuseppe Russo per «affrontare operativamente», spiega Falco al termine dell’incontro, «l’organizzazione dei percorsi assistenziali sia per la riattivazione della sala operatoria, sia per l’istituzione di nuovi ambulatori quali quelli di ortopedia, cardiologia e radiologia così come stabilito nell’incontro tenutosi a Napoli». Questi servizi, è stato detto al termine della riunione, saranno già attivi nella prima decade di aprile dopo le festività pasquali. (Anna Maria Boniello – Il Mattino)