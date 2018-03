Capri salvate due persone su una barca a vela in avaria

Cominciano le belle giornate di sole e le uscite a mare anche in Campania, e cominciano gli interventi della Capitaneria . Nel pomeriggio di oggi gli uomini della Guardia Costiera di Napoli hanno tratto in salvo due persone che erano a bordo di una barca a vela in avaria. Il natante, secondo le dichiarazioni delle persone messe in salvo, era in navigazione da Napoli a Capri, quando improvvisamente avrebbe iniziato ad imbarcare acqua, con conseguente spegnimento dei motori.

Dopo diversi ed inutili tentativi di ripristinare le funzioni della barca i malcapitati hanno contattato telefonicamente la Capitaneria di Porto di Napoli per richiedere un intervento. Ricevuta la segnalazione in sala operativa è subito scattato l’intervento della motovedetta Cp 890 che in breve ha raggiunto l’area di operazione ed ha messo in salvo i due membri d’equipaggio della barca alla deriva. L’imbarcazione, nonostante i tentativi effettuati, affondava in una zona di mare con una profondità di circa 60 metri. I due uomini a bordo non hanno riportato ferite e sono in buone condizioni di salute.