A Capri non stanno bene più neanche gli alberi

A Capri anche gli alberi danno fastidio, vogliono toglierli per godersi il panorama e impazzano le polemiche. Legambiente è sul piede di guerra contro quello che definisce uno scempio. L’associazione cita due casi: gli alberi in viale De Tommaso ad Anacapri e quelli lungo via Tragara e al belvedere. Gli ambientalisti hanno un sospetto e non ne fanno mistero: le due operazioni avrebbero incentivato tagli spontanei dei privati ad alberi o piante «che danno fastidio soltanto perché tolgono la vista, senza motivazioni degne nè tantomeno legali». Insomma all’amministrazione di Capri non va bene niente, via le insegne di Capri Watch di Silvio Staiano, via gli alberi, via tutto.. a quando faranno fuori anche i cittadini?