Capri mare mosso e vento, nove ore per raggiungere l’ospedale a Napoli per un infartuato. E’ polemica

Capri mare mosso e vento, nove ore per raggiungere l’ospedale a Napoli per un infartuato . Delicato intervento di soccorso medico, questa mattina, per una persona dell’isola di Capri. Un soccorso reso difficile dalle condizioni meteorologiche avverse e in particolare dalle forti raffiche di vento. L’uomo, ricoverato all’ospedale Capilupi, doveva essere trasferito immediatamente a Napoli. La partenza delle navi era sospesa a causa delle avverse condizioni meteo marine, per cui l’unica possibilità era quella di ricorrere agli elicotteri attivando la procedura di emergenza. L’elicottero del 118 non è potuto atterrare a causa del forte vento, per cui è stato chiesto e ottenuto l’invio a Capri di un velivolo dell’Aeronautica Militare che, dopo vari tentativi non riusciti all’eliporto di Damecuta, si è diretto verso il campo di calcio di San Costanzo. Qui è riuscito ad avvenire il trasbordo dell’infartuato dall’ambulanza all’elicottero. Subito dopo il mezzo aereo dell’Aeronautica è decollato in direzione di Napoli ed ha raggiunto la piazzola dell’ospedale Cardarelli. La notizia ha fatto scoppiare molte polemiche sull’isola per le condizioni in cui si trova la sanità locale sopratutto sui social

15 mila abitanti, due milioni di visitatori hanno sicuramente diritto ad un ospedale migliore. Fermo restante l’obbligo della privacy, l’evento drammatico di un infarto, rimarca il problema che a Capri, ogni emergenza reale moltiplica il rischio di esito peggiore per il malcapitato. Tutti sanno che per sperare nel buon esito di un infarto, per esempio, il tempo per intervenire con reali speranza di salvare il paziente è massimo di 2 (DUE) ore. Qui a Capri i cittadini necessitano di un vero presidio per le emergenze, nascite impreviste, infarti, ischemie, incidenti traumatici gravi ecc. Con relative funzionanti sale operatorie, rianimazione, terapia intensiva. Ma di che parliamo???? Una singola vita ha inestimabile valore.