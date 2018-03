Capri con la chiusura della funicolare disagi a turisti e commercianti. La denuncia di Cirillo. FOTO

Il Servizio della funicolare di Capri sospeso dall’8 gennaio a causa di lavori di manutenzione, oggi 31 marzo continua a non essere attivo in attesa del collaudo dei lavori da parte dei funzionari ministeriali della USTIF, cosa che alle porte del week end pasquale e quindi della stagione turistica, sta provocando non pochi disagi per commercianti e cittadini. Lo denuncia il Consigliere Regionale Luigi Cirillo, “sul cancello chiuso all’ingresso della funicolare vi è un avviso ( in italiano e non anche in inglese nonostante che il servizio sia usato anche da turisti stranieri) che indica la direzione verso bus sostitutivi che essendo di dimensioni ridotte per esigenze connesse alla viabilità sull’isola, comportano lunghe file come in foto”. La sospensione del servizio alle porte del periodo di Pasqua sta comportando sicuramente dei disagi per le attività ricettive dell’isola di Capri e stamattina mi sono confrontato con alcuni ristoratori del posto su questa situazione. “La Regione Campania deve concentrare maggiori- conclude Cirillo- sforzi sul tema dei trasporti da e verso l’isola e nell’isola e pertanto farò richiesta di audizione in commissione IV proprio per porre questo tema all’attenzione della Giunta Regionale”.