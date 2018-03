“Capresine”, a Capri ritorna il successo per le bambole di pezza di Kari Viana de Quadros. Esclusiva di Positanonews

“Capresine”, a Capri ritorna il successo per le bambole di pezza di Kari Viana de Quadros . Sentiamo l’artista in esclusiva per Positanonews il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina.

Questa bamboline sono bellissime , diventate oramai le mascotte di Capri , ma chi ha avuto l’idea viene dal Brasile, dal Sud . Come è nata questa idea? “Da quando ho avuto mio figlio , la mia felicità, per cercare di fare qualcosa che mi potesse far stare vicino a lui e il successo è stato insperato” Come le costruisci? “Tutto a mano con prodotti naturali” Vuoi venderli anche su internet? “No, sono di Capri e li voglio vendere a Capri anche se mi piacerebbe fare anche qualche mostra anche altrove a Sorrento” Non hai paura che cerchino di copiare questa bella idea? “Ci provano , ma ho registrato il marchio. Poi ho sempre nuove idee” Quali? “La capresina di limone per esempio mi piace molto, ma anche altre inziative culturali legate a questa bella esperienza che rivelerò questa estate”. Insomma Capri è sempre Capri , ma c’è qualcosa di particolare come chiave del tuo successo? “Si fare le cose con il cuore e con l’amore, come quello che ho per mio figlio”