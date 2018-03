Capaccio Paestum. Scolaresca di Eboli rinviene il cadavere di una donna sulla spiaggia

Questa mattina sulla spiaggia di Capaccio Paestum, in località Torre di Mare, è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Il corpo era esanime sul bagnasciuga con il volto parzialmente coperto dalla sabbia, indosso dei leggins ed un giubbino scuro. A giudicare dallo stato si presume che il cadavere non fosse in mare da molti giorni. Immediatamente sono stati avvisati i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo che hanno a loro volta allertato altri colleghi del nucleo operativo agli ordini del maresciallo Carmine Perillo, della compagnia di Agropoli guidata dal capitano Francesco Manna, e la guardia costiera di Agropoli coordinata dal tenente di vascello Gianluca Scuccimarri. A fare la macabra scoperta è stata una scolaresca di Eboli che si trovava sulla spiaggia in compagnia del biologo di Agropoli Giuseppe Catuogno e dell’ex consigliere comunale Maurizio Paolillo per partecipare a delle attività organizzante in collaborazione con Legambiente.