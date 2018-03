Campania, elezioni politiche: ecco tutti gli eletti plurinominali alla Camera e al Senato

I parlamentari eletti tra le fila dei cinque stelle sono 60, come esito del quasi cappotto, non riuscito solo per l’elezione di Marzia Ferraioli nel Cilento. Forza Italia ha ottenuto 8 deputati e 4 senatori, Fratelli d’Italia un deputato e un senatore, la Lega due deputati ed un senatore, segue poi il Partito Democratico con 6 deputati e 3 senatori. Liberi e Uguali elegge invece solo due deputati. Tra i big esclusi, in Forza Italia c’è Claudio Lotito, il presidente della Salernitana è infatti rimasto fuori per un pugno di voti, mentre in Alta Irpinia cade il capolista nel proporzionale di Civica popolare, Giuseppe De Mita, nipote dell’ex Presidente del Consiglio e sindaco di Nusco Ciriaco De Mita. L’altro nobile decaduto è Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, sconfitto a Nola. Questi sono invece gli eletti nei collegi campani per partito:

Senato

Movimento 5 Stelle

Angrisani Luisa

Cioffi Andrea

Gaudiano Felicia

Giannuzzi Silvana

Moronese Vilma

Presutto Vincenzo

Puglia Sergio

Santillo Agostino

Vaccaro Sergio

Partito Democratico

Fedeli Valeria

Pittella Gianni

Valente Valeria

Forza Italia

Cesaro Luigi

De Siano Domenico

Lonardo Alessandrina

Lega Nord

Barbaro Claudio

Fratelli d’Italia

Iannone Antonio

Camera dei Deputati

Movimento 5 Stelle

Adelizi Cosimo

Amitrano Alessandro

Bilotti Anna

De Benedictis Mirella

Del Sesto Margherita

Di Lauro Carmen

Di Stasio Iolanda

Frate Flora

Gallo Luigi

Giordano Concetta detta Conny

Iorio Marianna

Iovino Luigi

Maglione Pasquale

Manzo Teresa

Nazaria Aniello

Rescigno Carmela

Sibilia Carlo

Sportiello Gilda

Tofalo Angelo

Partito Democratico

De Luca Piero

Del Basso De Caro Umberto

Migliore Gennaro

Minniti Marco

Siani Paolo

Topo Raffaele

Forza Italia

Carfagna Mara

Casciello Luigi

Fasano Vincenzo

Fascina Marta

Pentangelo Antonio

Russo Paolo

Sarro Carlo

Sibilia Cosimo

Lega Nord

Cantalamessa Gianluca

Castiello Giuseppina

Fratelli d’Italia

Cirielli Domenico

Liberi e Uguali

Conte Federico

Rostan Michela